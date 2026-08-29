Martedì 27 ottobre, alle 20.45 – Susanna Egri: Il Centenario

Il primo appuntamento è con Susanna Egri: Il Centenario, della Compagnia EgriBiancoDanza, con coreografie di Raphael Bianco e con il sostegno di MIC-Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT. Nel centenario della nascita di Susanna Egri, figura fondamentale della danza italiana e protagonista di un intero secolo di storia culturale, la Compagnia EgriBiancoDanza rende omaggio alla sua eredità con una serata che intreccia le radici artistiche e umane dei suoi fondatori, l’Ungheria di Susanna Egri e l’India di Raphael Bianco.

La prima coreografia, Cantata Profana: il Cervo Fatato, si ispira alla celebre opera di Béla Bartók e all’antica leggenda dei nove cervi fatati. Al centro della creazione emerge il rapporto tra padre e figlio, tra appartenenza e desiderio di libertà. Raphael Bianco trasforma il racconto in una riflessione sull’identità, sull’emancipazione e sul coraggio di seguire la propria natura, dedicando questo lavoro a Susanna Egri e alla sua straordinaria vita vissuta all’insegna della libertà e dell’indipendenza.

La seconda parte della serata presenta Brides of God, una creazione nata da un lungo percorso di ricerca tra Italia e India. Ispirandosi alla tradizione delle Devadasi, le danzatrici consacrate al tempio e alla danza, lo spettacolo esplora un universo sospeso tra devozione, desiderio e sogno. Attraverso immagini evocative e una scrittura coreografica intensa, prende forma il ritratto di donne che affidano la propria esistenza all’arte, lasciando emergere, nel silenzio della notte, emozioni e verità custodite nel corpo.

Due opere diverse e complementari dialogano tra memoria e futuro, tradizione e contemporaneità, celebrando il potere della danza come linguaggio universale capace di raccontare le grandi domande dell’essere umano.

Martedì 24 novembre, alle 20.45 – Femina

Il secondo appuntamento è con Femina, della Compagnia Abbondanza/Bertoni, con coreografia di Antonella Bertoni. In scena ci saranno Sara Cavalieri, Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas e Ludovica Messina Poerio, con musiche di Dawn of Midi e luci di Andrea Gentili. La produzione è della Compagnia Abbondanza/Bertoni, con il sostegno di MIC-Ministero della Cultura, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Lo spettacolo è finalista al Premio Ubu 2023 nella categoria Miglior spettacolo di danza.

Femina è un’immersione potente e magnetica nell’universo femminile contemporaneo. Un lavoro di straordinaria precisione coreografica firmato da Antonella Bertoni, che affida a quattro interpreti il compito di attraversare identità, stereotipi, fragilità e forza, restituendo sulla scena un ritratto intenso e profondamente umano della donna di oggi.

Tutto nasce da un gesto semplice e ancestrale: il battito delle mani. Un ritmo incessante che diventa linguaggio, rito collettivo, richiamo, resistenza. Da questa pulsazione prende forma una partitura fisica rigorosa e ipnotica, nella quale i corpi si osservano, si imitano, si trasformano e si confondono, in un continuo gioco di riflessi e rimandi.

In uno spazio essenziale e sospeso, quattro figure femminili attraversano immagini che evocano la seduzione, l’omologazione, il desiderio di appartenenza e la necessità di affermare la propria unicità. Si specchiano l’una nell’altra, si sostengono e si sfidano, dando vita a un flusso coreografico che oscilla tra disciplina e ribellione, fragilità e determinazione.

La musica pulsante e la ripetizione quasi ossessiva dei gesti costruiscono un’esperienza immersiva, capace di trasformare il quotidiano in una sorta di rituale contemporaneo. Dietro l’apparente freddezza della forma emergono emozioni, inquietudini e domande che appartengono a tutti: quanto della nostra identità è autentico e quanto nasce dallo sguardo degli altri?

Con Femina, la Compagnia Abbondanza/Bertoni firma una creazione intensa e visionaria, finalista al Premio Ubu, che racconta la complessità del femminile senza offrire risposte definitive, ma aprendo uno spazio di riflessione, riconoscimento e condivisione. Un’esperienza coreografica di grande forza visiva ed emotiva, capace di lasciare nello spettatore una traccia profonda.

Venerdì 18 dicembre, alle 20.45 – Lo Schiaccianoci

Il terzo appuntamento è con Lo Schiaccianoci, della Compagnia EgriBiancoDanza, con coreografia di Raphael Bianco, musiche di P. I. Čajkovskij e costumi di Agostino Porchietto. La produzione è della Fondazione Egri- Centro di Rilevante Interesse per la Danza.

Con questa originale rilettura de Lo Schiaccianoci, Raphael Bianco guarda oltre la fiaba natalizia per raccontare il delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta. Al centro della storia c’è Clara, una giovane protagonista alle prese con paure, desideri e scelte che segnano il percorso della crescita.

Guidata dalla misteriosa Fata Confetto, Clara attraversa un universo sospeso tra sogno e realtà, popolato da doni inattesi, meraviglie e ombre interiori. I topi diventano il simbolo delle inquietudini più profonde, delle paure e dei dubbi che accompagnano ogni cambiamento, mentre la magia della notte di Natale si trasforma in un viaggio di scoperta e consapevolezza.

Sulle celebri musiche di Čajkovskij, la coreografia intreccia eleganza classica e sensibilità contemporanea, dando vita a un racconto poetico e coinvolgente. Un balletto che parla ai più piccoli, ma anche agli adulti, ricordando quanto complesso, fragile e sorprendente possa essere il mondo delle emozioni quando si è sul confine tra ciò che si è stati e ciò che si sta per diventare.

Sabato 13 febbraio, alle 20.45 – Scritto sul mio corpo

Il quarto appuntamento è con Scritto sul mio corpo, ideazione e coreografia di Raphael Bianco, con Elena Rolla assistente alla coreografia e la live music performance sound design BowLand. In scena i danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza. La produzione è della Fondazione Egri- Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, con il sostegno di MIC-Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione Crt, in collaborazione con Teatro Franco Parenti Milano.

Scritto sul mio corpo è una potente riflessione danzata sul nostro tempo, una liturgia corale e laica che intreccia memoria, fragilità e desiderio di rinascita. Attraverso il linguaggio del corpo, Raphael Bianco racconta le ferite visibili e invisibili che la storia lascia impresse negli individui, trasformando l’esperienza personale in una narrazione collettiva.

La coreografia nasce dall’idea di un corpo che custodisce tracce, segni e ricordi, un corpo attraversato dall’incertezza, dalla solitudine e dalle paure degli ultimi anni, ma anche dalla capacità di immaginare nuovi orizzonti. In scena prende forma un percorso che dalla perdita conduce alla speranza, dalla vulnerabilità alla ricerca di una nuova possibilità di incontro e di vita.

Lo spettacolo affonda le proprie radici nel progetto partecipativo Racconta-mi-Racconto, nato per raccogliere testimonianze ed emozioni di un periodo che ha segnato profondamente la nostra società. Da queste voci emerge una danza intensa e condivisa, dedicata alla comunità e alla forza che nasce dal riconoscersi parte di una stessa esperienza umana.

Ad accompagnare la creazione è la musica dal vivo dei BowLand, trio di origine iraniana dal linguaggio sonoro evocativo e magnetico, che contribuisce a creare un’atmosfera sospesa tra inquietudine e meraviglia. Uno spettacolo di grande forza emotiva che, partendo dalle cicatrici del presente, celebra la resilienza e l’inesauribile desiderio di vita che continua a pulsare dentro ciascuno di noi.