Nuova stagione al Pasta: quattro appuntamenti per la danza, da Susanna Egri ai Bow Land
29 Agosto 2026
SARONNO – Per il terzo anno consecutivo il Teatro Giuditta Pasta rinnova la collaborazione con la Fondazione Egri, Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza riconosciuto dal Ministero della Cultura, portando nella stagione teatrale 2026/2027 un nuovo percorso dedicato alla danza contemporanea. Inserita nel network IPUNTIDANZA, la programmazione coreutica si lega al tema Radici e rende omaggio a Susanna Egri nel centenario della nascita, celebrando una figura centrale della danza italiana ed europea. Il cartellone intreccia memoria e futuro attraverso la ricerca di EgriBiancoDanza, la contaminazione tra linguaggi, il ritorno del classico Lo Schiaccianoci e la presenza della Compagnia Abbondanza/Bertoni con Femina.
Gli appuntamenti
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