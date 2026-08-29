Città

SARONNO – Si avvicina il Ri.Ver Festival, il festival culturale dedicato al torrente Lura che domenica 6 settembre proporrà una giornata ricca di iniziative tra Saronno e i Comuni attraversati dal corso d’acqua. Il programma prevede passeggiate, laboratori, spettacoli, musica, attività per bambini e momenti dedicati al benessere, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della valle del Lura.

La giornata inizierà alle 9 con “Attraverso il Lura. Elogio della lentezza e dell’invisibile”, una passeggiata filosofico-letteraria lungo il torrente con partenza dal cimitero di Rovellasca. Alle 9.30 prenderanno il via l’escursione “Anello della Valle della Motta” a Novazzano e le sessioni di “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al do in”, dedicate al movimento e al benessere nel Parco territoriale di Caronno Pertusella.

A Saronno, alle 10, il Parco territoriale ospiterà “Note lungo il Lura”, concerto dal vivo organizzato dall’associazione culturale Le Stanze della Musica con la collaborazione di Eufonicamente. Sempre alle 10, sul ponte sul Lura di via Roma, il Museo Gianetti proporrà il laboratorio di ceramica “Il ponte dei fiori romantici”.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19, il Nuovo Museo delle Api di Bregnano ospiterà la mostra fotografica “Acqua che vive… Natura in movimento”, realizzata dai fotografi del gruppo Lura Natura.

Nel pomeriggio, dalle 15, il programma proseguirà con numerose attività: il laboratorio “Il ponte musicale” sul ponte di via Roma a Saronno, il coro interattivo “Insieme canto – A choir experience” nel Parco territoriale di Saronno e “Storie d’acqua. Il fiume racconta”, laboratorio di scrittura creativa per bambini al laghetto Pasquè di Caslino al Piano.

Alle 15 e alle 17 il Nuovo Museo delle Api ospiterà lo spettacolo teatrale per bambini “Lura: sogni al chiaro di luna”, mentre la giornata si concluderà dalle 20 alle 23 a Palazzo Visconti, a Saronno, con “Il respiro del Lura”, una mostra immersiva dedicata al torrente curata da Marco Tessaro.

Il Ri.Ver Festival propone così un percorso tra ambiente, arte e partecipazione, con appuntamenti distribuiti lungo il territorio attraversato dal Lura e iniziative pensate per coinvolgere adulti, famiglie e bambini.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito del festival www.riverlhab.eu.

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