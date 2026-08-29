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SARONNO – Fazzoletti bianchi sventolati sul piazzale per salutare il ritorno della statua della Madonna che scioglie i nodi. È il gesto collettivo che accompagnerà oggi, sabato pomeriggio, l’accoglienza al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. I fazzoletti sono già disponibili nella sacrestia del Santuario.

L’iniziativa vuole richiamare diversi significati della devozione mariana. Innanzitutto quello del saluto e dell’accoglienza, recuperando l’antica consuetudine di sventolare un fazzoletto per salutare chi partiva o tornava da un lungo viaggio. In questo caso sarà il modo scelto dai fedeli per festeggiare il ritorno della statua nel Santuario saronnese.

C’è poi il significato dell’unità: la “fazzolettata” consentirà alle persone presenti sul piazzale e nel Santuario di partecipare insieme a un unico gesto di devozione. Il fazzoletto assume inoltre il valore simbolico della consolazione, essendo tradizionalmente utilizzato per asciugare le lacrime: sventolarlo davanti alla Madonna che scioglie i nodi rappresenterà quindi l’affidamento a Maria delle proprie sofferenze e difficoltà.

Infine il bianco richiama la purezza e Maria Immacolata, collegandosi alla devozione al Cuore Immacolato di Maria che il Santuario ha riproposto nei sabati del mese di agosto.

Nel presentare l’iniziativa, il Santuario ricorda anche un’immagine particolarmente significativa: il 13 maggio 2017 a Fatima, durante il centenario delle apparizioni, anche Papa Francesco partecipò al tradizionale saluto sventolando un fazzoletto bianco insieme ai pellegrini presenti.

Sabato pomeriggio lo stesso gesto sarà dunque riproposto a Saronno, trasformando il piazzale del Santuario in una grande accoglienza collettiva per il ritorno della Madonna che scioglie i nodi.

Il programma

torna la statua della Madonna che scioglie i nodi. Il programma prevede alle ore 17.25 l’accoglienza della statua sulla piazza, alle 17.30 il S. Rosario in Santuario e alle ore 18.00 S. Messa con supplica a Maria. Sabato 29 Agosto nel Santuario di SaronnoIl programma prevede alle ore 17.25 l’accoglienza della statua sulla piazza, alle 17.30 il S. Rosario in Santuario e alle ore 18.00 S. Messa con supplica a Maria. È il quarto anno consecutivo di questa iniziativa, che ha visto una partecipazione sempre più crescente. La statua rimarrà esposta all’altare di sant’Anna per tutto il mese di Settembre, in vista della Novena alla Madonna che scioglie i nodi in Santuario da Sabato 17 Settembre a Domenica 27 Settembre. Dal 29 Agosto in poi i fedeli hanno la possibilità di lasciare in un cestino davanti alla statua quanto simbolicamente rappresenta i propri “nodi”; siccome saranno bruciati, si raccomanda di non usare nastri di plastica, ma solo spago, stoffa o carta (infatti nel giorno proprio della Festa – il 28 Settembre, quest’anno di Lunedì – nel Chiostro del Santuario di Saronno si rinnova il gesto del Falò dei nodi. Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli organizza e accoglie ritiri ed itinerari di preghiera per oratori, gruppi familiari, movimenti e parrocchie. È possibile scegliere tra * Itinerario “da storia e arte a vita e Vangelo”, partendo dalla facciata per rileggere con occhi nuovi la bellezza e il significato di questo luogo sacro. * Itinerario “i 5 passi del Pellegrino”, partendo dal Chiostro e riscoprendo il valore ed il significato del segno della Croce, dell’adorazione dell’Eucaristia, dell’ascolto della Parola di Dio, della preghiera al Crocifisso, dell’affidamento a Maria fino a formulare quel proposito di vita cristiana che dev’essere il frutto del pellegrinaggio. * Itinerario “Via Acutis” – specifico per oratori e famiglie con ragazzi – facendosi accompagnare in 14 tappe da San Carlo. Per prenotare un pellegrinaggio o una visita, scrivete una mail a [email protected]

29082026