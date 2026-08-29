Cronaca

SARONNO – Stava caricando la spesa in auto, nel parcheggio di un supermercato cittadino, quando è stata avvicinata e importunata da un uomo. È quanto accaduto qualche giorno fa, attorno alle 11, a una saronnese di 40 anni che in quel momento era con la figlia di 13 anni.

A raccontare l’accaduto la vittima dopo ore dopo la vicenda quando era ancora provata e scossa. L’uomo si sarebbe avvicinato una prima volta mentre lei si trovava accanto alla propria vettura. La 40enne, infastidita dal suo comportamento, sarebbe riuscita a farlo allontanare.

La situazione, però, non si sarebbe conclusa lì. Poco dopo, mentre la saronnese continuava a sistemare gli acquisti in auto, l’uomo sarebbe tornato avvicinandosi nuovamente. Questa volta sarebbe arrivato ad avere un contatto fisico con lei arrivando ad abbracciarla. Non si sa quale fosse il suo obiettivo, un furto, un raggiro, ma certo la saronnese non si è fatta prendere alla sprovvista.

E’ riuscita a divincolarsi e ad allontanarlo. A quel punto l’uomo si sarebbe allontanato, non prima di averle rivolto pesanti insulti.Tutto si è concluso in pochi minuti ma anche per la preoccupazione che la figlia potesse essere coinvolta nell’accaduto. La donna ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia ai carabinieri.

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