Città

SARONNO – “Inutile nascondersi dietro sigle di partito (i Giovani Democratici non sono certo tutti i giovani… sono i giovani del Pd) per sostenere l’insostenibile. Prima di lanciare accuse tanto gravi quanto infondate, l’assessore Lucy Sasso e i Giovani Democratici dovrebbero compiere un esercizio rivoluzionario: leggere le interrogazioni e comprenderne il contenuto”.

Inizia così la nota con cui Forza Italia replica alla nota condivisa, con tanto le immagini con una grafica da esercizio delle elementari, su Instagram con il commento alle 7 interrrogazioni degli azzurri.

“Nessuno ha chiesto di “tutelare il Natale”. Abbiamo semplicemente domandato se nelle scuole venga ancora festeggiato o almeno ricordato e se vi siano istituti nei quali ciò non avvenga più. È una richiesta di informazioni, non una caccia alle streghe. Le streghe, semmai, le ha inventate la sinistra per evitare di rispondere nel merito.

Quanto agli altri problemi della scuola elencati dall’assessore, alcuni certamente reali, non smentiscono affatto le nostre preoccupazioni: le rendono ancora più urgenti semmai. I problemi non si cancellano a vicenda, si sommano, assessore.

Una classe senza insegnanti sufficienti, nella quale oltre il 30% degli alunni non conoscesse adeguatamente l’italiano, farebbe sentire l’assessore più tranquilla? Ritiene che ignorare la situazione aiuti gli insegnanti, le famiglie e soprattutto i bambini? Senza conoscere i dati, come pensa il Comune di programmare alfabetizzazione, mediazione linguistica e sostegno alle scuole, alle famiglie che non possono aiutare i figli spesso neppure a fare i compiti?

E un’ultima considerazione: cara assessore Sasso, Vannacci prenderà molti voti proprio grazie a lei (vede e’ inconsapevolmente una sponsor del generale) e a quanti hanno trasformato il rifiuto di conoscere e governare i problemi in una professione di fede politica e amministrativa. Quando la politica moderata nega la realtà, consegna i cittadini alle posizioni più radicali.

Ora basta propaganda. Attendiamo risposte, che potranno essere soltanto due.

La prima: “questa è la situazione reale delle scuole saronnesi”. Da lì possiamo iniziare a lavorare e Forza Italia è pronta a fare la propria parte affinché nessun bambino, italiano o straniero, rimanga indietro.

La seconda: il “Comune non conosce la situazione “e si rifugia ancora una volta nella solita scusa delle competenze. Non ci stupirebbe, ma dimostrerebbe l’impossibilità di svolgere qualsiasi seria attività di supporto alle scuole, perfettamente nello stile di questa amministrazione. Nessuna profilazione, nessuna caccia alle streghe, nessuna etichetta sui bambini non inventatevi altro! Soltanto dati, responsabilità e interventi concreti.

“Adesso le risposte… o questi dati vi fanno davvero così paura?”

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