Softball A1, Saronno a caccia della Coppa Italia: oggi a Bollate la final four
29 Agosto 2026
SARONNO – Dopo avere conquistato la Coppa delle Coppe, l’Mkf Saronno torna subito a caccia di un altro trofeo. Sabato 29 agosto a Ospiate di Bollate è in programma la final four della Coppa Italia di softball serie A1, che riunirà quattro delle protagoniste della stagione nazionale.
Le semifinali si giocheranno contemporaneamente alle 14.30 sui due diamanti dell’impianto di via Brescia. Sul campo 1 andrà in scena il derby fra Quick Mill Bollate e New Bollate Lacomes, mentre sul campo 2 l’Mkf Saronno affronterà Italposa Forlì. Per le saronnesi si tratta dunque di un’altra sfida di alto livello, a distanza di appena una settimana dal trionfo europeo ottenuto a Caronno Pertusella nella finale contro le olandesi Sparks Haarlem.
Il programma prevede poi sul campo 1, trenta minuti dopo la conclusione delle semifinali, la finale per il terzo posto fra le due squadre sconfitte. A seguire, sempre dopo trenta minuti, si disputerà la finalissima per l’assegnazione della Coppa Italia, con di fronte le vincitrici delle due semifinali.
Per Saronno prosegue così un periodo particolarmente intenso della stagione: archiviata con successo la parentesi europea, le nerazzurre puntano ora al trofeo nazionale, prima di concentrare definitivamente le attenzioni sulla corsa allo scudetto.
Il programma – Sabato 29 agosto, Ospiate di Bollate (via Brescia): alle 14.30, campo 1, Quick Mill Bollate-New Bollate Lacomes; alle 14.30, campo 2, Italposa Forlì-Mkf Saronno. A seguire sul campo 1 finale per il terzo posto e finale per il primo posto.
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