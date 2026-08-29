Softball Coppa Italia, in semifinale Mkf Saronno cede al Forlì
29 Agosto 2026
BOLLATE – Semifinale di Coppa Italia oggi pomeriggio sul neutro di Ospiate di Bollate, niente da fare sul campo 2 per l’Mkf Saronno, battuta dall’Italposa Forlì.
Si inizia bene per le saronnesi con un triplo di Alessandro Rotondo rapidissima ad approfittare di un errore di presa di una giocatrice della difesa avversaria. Ed entra il punto sulla valida di Giulia Koutsoyanopulos. Valida di Barbora Saviola, altro errore difesa Forlì e si va sul 2-0. Ma poi Ilaria Cacciamani inanella una serie di strike out e Forlì non subisce altri punti. Nella parte bassa del primo inning un doppio gioco difensivo neutralizza l’assalto romagnolo. Ma alla terza ripresa un fuoricampo da due punti dell’ex saronnese Laura Vigna riporta le sorti del match in parità, 2-2.
Alla quinta ripresa doppio di Rotondo, poi Saviola con una valida la porta a casa, 3-2. Ma Forlì pareggia subito, valida di Vigna e di Marta Gasparotto. E poi entra in altro punto su errore difensivo, gara ribaltata, 3-4. Neppure male per Saronno ritrovatosi le avversarie a basi piene. La partita la chiude virtualmente alla sesta ripresa Vigna con un altro fuoricampo: 3-5. Con le romagnole che dunque giocheranno la finalissima alle 20.30 contro Quinck Mill Bollate, a sua volta vincitrice 8-0 contro Lacomes New Bollate, incontro giocato in contemporanea sul campo 1 sempre ad Ospiate.
(foto: una fase del match)
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