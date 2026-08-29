Softball

BOLLATE – La Coppa Italia di softball va alla Quick Mill Bollate. È questo il verdetto della Final Four disputata ieri al centro sportivo di Ospiate, dove le padrone di casa hanno conquistato il trofeo superando nettamente in finale l’Italposa Forlì per 11-1. Terzo posto per l’Mkf Saronno, che in semifinale ha sfiorato l’accesso alla partita decisiva prima di battere 4-0 New Bollate nella finalina.

Il confronto più equilibrato della giornata è stato proprio quello tra Saronno e Forlì, che metteva di fronte due squadre reduci dai successi europei: l’Italposa fresca vincitrice della Premier Cup e l’Mkf reduce dal trionfo in Coppa delle Coppe.

Alle 14.30, sul campo 2, Saronno è partito forte. Nel primo inning triplo di Alessandra Rotondo, brava e rapidissima ad approfittare anche di un errore difensivo; quindi la valida di Barbora Saviola e un’altra indecisione della difesa romagnola hanno consentito alle saronnesi di portarsi sul 2-0.

Forlì ha riequilibrato l’incontro nella terza ripresa grazie al fuoricampo da due punti dell’ex saronnese Laura Vigna. Alla quinta Saronno è tornato avanti: doppio di Rotondo e valida di Saviola per il 3-2. La risposta dell’Italposa è stata però immediata. Vigna ha battuto valido e le romagnole hanno prima pareggiato e poi completato il sorpasso sul 4-3. Alla sesta ripresa ancora Vigna, con un altro fuoricampo, ha fissato il risultato sul definitivo 5-3 per Forlì.

Svanita la possibilità di giocarsi la Coppa, l’Mkf ha reagito nella finale per il terzo posto, dominando New Bollate per 4-0. A sbloccare l’incontro è stato un home run di Rotondo nella terza ripresa; alla sesta è arrivato il fuoricampo da tre punti di Sara De Luca che ha chiuso definitivamente i conti. Ottima anche la prova in pedana di Elizabeth Avery, autrice di 11 strikeout.

Nella finalissima non c’è stata invece storia. Quick Mill Bollate, che in semifinale aveva travolto New Bollate 8-0, ha superato Forlì 11-1, trascinata anche dai fuoricampo di Elisa Cecchetti e di Uxua Modrego, quest’ultimo da tre punti, conquistando così la Coppa Italia.

Per Saronno sfuma dunque il secondo trofeo nel giro di pochi giorni, ma resta il terzo posto e soprattutto il successo europeo appena conquistato in Coppa delle Coppe. Per l’Mkf la stagione non è comunque finita: resta ancora da giocare la corsa allo scudetto.

Risultati: semifinali: Mkf Saronno-Italposa Forlì 3-5; Quick Mill Bollate-New Bollate 8-0. Finale terzo posto: Mkf Saronno-New Bollate 4-0. Finalissima: Quick Mill Bollate-Italposa Forlì 11-1.

(foto Laura Massarenti/Fibs: Mkf Saronno in azione in Coppa Italia)

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