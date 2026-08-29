Trasporto pubblico, dal primo settembre aumentano le tariffe ma non a Saronno: il Comune copre i rincari
29 Agosto 2026
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sulle novità inerenti al trasporto pubblico.
“La Regione Lombardia e l’Agenzia di Bacino Tpl hanno stabilito un adeguamento generale delle tariffe del trasporto pubblico locale, valide dal primo settembre, che porta ad un aumento di alcuni titoli di viaggio rispetto alle tariffe in vigore.
L’Amministrazione comunale di Saronno con deliberazione di giunta comunale aveva definito le tariffe valide sul proprio servizio Urbano applicando una riduzione del 13% alle tariffe massime fissate dall’agenzia di bacino. La differenza determinata tra le tariffe comunali e le tariffe stabilite da Agenzia di Bacino viene oggi economicamente coperta utilizzando risorse proprie del comune.
Nonostante i nuovi aumenti che saranno in vigore dal primo settembre l’Amministrazione ha deciso di mantenere al momento inalterate le tariffe al pubblico fino alla fine dell’anno, continuando a coprire l’eventuale disavanzo.
Gli utilizzatori del servizio di trasporto urbano non subiranno nell’immediato nessuna negativa conseguenza.
Al fine però di incentivare l’uso costante del mezzo pubblico, e quindi l’acquisto dei titoli di viaggio di lunga durata, gli abbonamenti, si intende nei prossimi mesi, ridefinire alcune tariffe applicando solo in parte gli adeguamenti pretesi dalle deliberazioni regionali.
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