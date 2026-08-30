Comasco

SARONNO – Nuove chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di pavimentazione. I provvedimenti comunicati da Autostrade per l’Italia interesseranno in particolare Saronno, Turate e Uboldo. Dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto Saronno-Turate in direzione Como. Nello stesso periodo lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Como.

Chi viaggia verso Como dovrà uscire obbligatoriamente a Saronno e seguire il percorso alternativo lungo SP233, via Angelo Volonterio, SP30 e via Vittorio Veneto, rientrando in autostrada a Turate. Per entrare in A9 verso Como si potrà utilizzare Turate, mentre verso Lainate gli ingressi alternativi indicati sono Origgio e Uboldo.

Ulteriori limitazioni riguarderanno lo svincolo di Uboldo, che sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate dalle 21 di martedì 1 settembre alle 5 di mercoledì 2 e nuovamente dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 settembre. In entrambe le notti l’uscita alternativa consigliata sarà quella di Origgio.

(foto archivio)

30082026