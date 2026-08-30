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CERMENATE – Prima uscita della preseason per la Robur Saronno, impegnata nel test contro la Virtus Cermenate, neopromossa in serie B Interregionale e dunque futura avversaria dei saronnesi anche nel corso della nuova stagione. A spuntarla è stata Cermenate, che si è imposta 84-76 al termine di una gara rimasta aperta sino agli ultimi minuti.

I padroni di casa sono partiti meglio, chiudendo il primo quarto avanti 28-19. Saronno ha ridotto il divario prima dell’intervallo, raggiunto sul 44-39, mentre al termine della terza frazione Cermenate conduceva 64-55.

La Robur non si è però arresa e nell’ultimo periodo è riuscita a riaprire completamente l’incontro. A due minuti dalla sirena il punteggio era 75-74 per Cermenate: proprio nel finale i comaschi hanno trovato l’allungo decisivo, chiudendo sul definitivo 84-76.

Per la formazione neopromossa, allenata da Bruno Bianchi, un primo test positivo in vista dell’esordio nella nuova categoria. Tra i migliori realizzatori Lucchini e Tresso con 17 punti ciascuno e Peri con 16. A disposizione tutti gli elementi del roster ad eccezione dell’assente Molin.

Per la Robur Saronno, al di là del risultato tipico di una gara di preparazione, è stata soprattutto l’occasione per iniziare a mettere minuti nelle gambe e verificare il lavoro svolto in questa prima fase della preseason. Le due formazioni si ritroveranno più avanti, questa volta con punti in palio, essendo entrambe ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B Interregionale.

Parziali: 28-19, 44-39, 64-55, 84-76.

(foto Virtus Cermenate)

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