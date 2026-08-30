Bregnano festeggia Aldo Monti: 105 candeline e gli auguri di tutta la comunità
30 Agosto 2026
BREGNANO – Un compleanno davvero speciale per Aldo Monti, cittadino di Bregnano che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 105 anni. Un’occasione che, in questi giorni, l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare portandogli personalmente gli auguri dell’intera comunità.
A fare visita al festeggiato sono stati la sindaca Elena Daddi, il parroco don Eugenio Bompiani e il presidente della Pro loco Bregnano Lucio Della Pona, accolti con calore dai familiari di Monti.
Un momento semplice ma particolarmente significativo, nel quale i rappresentanti della comunità bregnanese hanno potuto portare ad Aldo gli auguri e l’affetto di tutto il paese per un compleanno non certo comune.
«105 anni di vita, storia e ricordi da festeggiare insieme», ha sottolineato l’Amministrazione comunale nel messaggio dedicato al concittadino.
Una giornata di festa, dunque, per Aldo Monti e per la sua famiglia, alla quale si è idealmente unita tutta Bregnano per celebrare le sue 105 candeline.
(foto: il festeggiato, Aldo Monti ha compiuto 105 anni)
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