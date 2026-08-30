Calcio

SARONNO – Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Victor Marangione, il ventenne centrocampista del Seregno Fbc rimasto vittima di un grave infortunio nei giorni scorsi allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno, durante il torneo estivo Milano Global.

L’incidente era avvenuto sabato 22 agosto nel corso della manifestazione alla quale avevano partecipato Fbc Saronno, Seregno e Varese. Le condizioni del giocatore erano apparse subito serie e si era reso necessario il trasporto in ospedale. A distanza di alcuni giorni è lo stesso Seregno a fornire un aggiornamento, accompagnandolo con una fotografia del giovane sorridente in ospedale. Il quadro resta quello di un infortunio importante, che interesserà un lungo periodo di recupero: nel proprio messaggio il club brianzolo fa esplicito riferimento a perone, tibia e caviglia e parla di «lunghi mesi» prima del ritorno sul terreno di gioco.

La società brianzola ha voluto soprattutto manifestare la propria vicinanza a Marangione, classe 2006, sottolineando come il centrocampista, nonostante la giovane età, sia rapidamente diventato uno dei punti di riferimento della squadra e abbia conquistato l’affetto dell’ambiente seregnesе.

Un segnale particolarmente significativo è arrivato anche dai tifosi. I ragazzi della Curva Nord del Seregno hanno fatto visita a Victor in ospedale, portandogli in regalo una sciarpa. Un gesto per il quale sia la società sia il giocatore hanno voluto pubblicamente ringraziare i sostenitori. Il sorriso mostrato da Marangione rappresenta dunque la prima buona notizia dopo il grande spavento vissuto a Saronno. Il percorso per tornare a giocare sarà lungo, ma dal Seregno arriva un messaggio di fiducia e di compattezza attorno al proprio giovane centrocampista: «Forza Vic».

30082026