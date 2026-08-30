Calcio

SARONNO – Adesso è ufficiale: Andrea Schenetti è un nuovo giocatore del Fbc Saronno. Il club biancoceleste ha annunciato l’ingaggio del centrocampista offensivo classe 1991, un rinforzo di grande esperienza che va ad impreziosire ulteriormente una rosa costruita con ambizioni importanti per il prossimo campionato di Eccellenza.

Schenetti porta a Saronno un curriculum decisamente fuori categoria. In carriera ha raccolto oltre 160 presenze in serie B e più di 400 gare tra i professionisti, vestendo fra le altre le maglie di Cittadella, Virtus Entella, Foggia e Como. Giocatore duttile e dotato tecnicamente, può essere impiegato come trequartista ma anche più indietro, in cabina di regia.

Un innesto che conferma le intenzioni della dirigenza saronnese. Il Fbc ha iniziato la preparazione all’inizio di agosto con l’obiettivo di presentarsi ulteriormente rinforzato rispetto alla scorsa stagione, già conclusa con il miglior risultato ottenuto dal club nell’ultimo ventennio. I biancocelesti erano infatti arrivati sino alla finale playoff del proprio girone di Eccellenza, persa contro la Solbiatese dopo avere superato la Caronnese in semifinale.

Da quella base la società è ripartita cercando di alzare ulteriormente il livello della squadra affidata ancora a mister Danilo Tricarico. L’arrivo di Schenetti rappresenta probabilmente il colpo più prestigioso di questa campagna di rafforzamento e aggiunge qualità, esperienza e leadership a un organico chiamato a recitare un ruolo da protagonista.

Il nuovo acquisto arriva inoltre mentre la preparazione entra nella sua fase conclusiva. Proprio sabato il Saronno ha fornito un’altra indicazione positiva battendo 1-0 la Varesina di serie D a Vedano Olona, grazie alla rete di Malvestio.

Ora l’attenzione si sposta rapidamente verso le partite ufficiali: domenica 6 settembre il Fbc Saronno debutterà in Coppa Italia di Eccellenza sul campo della Rhodense, mentre il campionato prenderà il via domenica 13 settembre. E per affrontare la nuova stagione, da oggi Tricarico ha a disposizione anche un giocatore con oltre quattrocento partite tra i professionisti.

30082026