Calcio

SARONNO – Neppure il tempo di archiviare il prestigioso successo contro la Varesina e per il Fbc Saronno è già il momento di tornare in campo. Dopo l’1-0 ottenuto ieri a Vedano Olona contro la formazione rossoblù di serie D, deciso dalla rete di Malvestio, i biancocelesti saranno impegnati oggi, domenica 30 agosto, in un nuovo test della preparazione estiva. L’appuntamento è a San Donato Milanese, dove il Saronno affronterà l’Fc Milanese. La partita si giocherà alle 16.30, sul campo di via Maritano 24.

Per la squadra allenata da Danilo Tricarico sarà dunque la seconda amichevole nell’arco di poco più di 24 ore, circostanza che offrirà inevitabilmente l’occasione per distribuire minutaggio fra gli elementi della rosa e proseguire il lavoro in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali.

Il Saronno arriva all’appuntamento dopo il positivo test di sabato contro la Varesina. Al centro sportivo Mario Porta di Vedano Olona, con calcio d’inizio alle 13, i biancocelesti hanno superato 1-0 un’avversaria di categoria superiore grazie al gol di Malvestio. Un risultato incoraggiante in questa fase della preparazione, pur con tutte le cautele legate alle amichevoli estive.

Quella di San Donato Milanese rappresenterà un’altra tappa verso il primo appuntamento che metterà punti in palio: domenica 6 settembre il Fbc Saronno debutterà nella Coppa Italia di Eccellenza sul campo della Rhodense. Una settimana più tardi, domenica 13 settembre, prenderà invece il via il campionato.

30082026