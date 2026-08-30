Cronaca

CASTELLANZA – Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella tarda serata di sabato 29 agosto in un parcheggio di via Piemonte, a Castellanza. Sul corpo sono stati riscontrati diversi colpi d’arma da fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini per omicidio.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Nel parcheggio sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma per il quarantenne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, impegnati per tutta la notte nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.

Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda proprio il luogo dell’omicidio. Non è stato ancora accertato se il 40enne sia stato ucciso nel parcheggio di via Piemonte oppure se il corpo sia stato trasportato lì successivamente.

Gli investigatori stanno inoltre passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona, alla ricerca di elementi utili per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e quanto avvenuto nella serata di sabato.

Al momento non sono state diffuse informazioni sull’identità del quarantenne, sul movente o su eventuali persone ricercate. Le indagini sono in corso.

(foto archivio)

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