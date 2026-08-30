CASTIGLIONE OLONA – Fiabe, narratori e pifferai per condurre bambini e famiglie alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico. Oggi, domenica 30 agosto torna a Castiglione Olona “Di storia… in storia”, manifestazione giunta alla diciannovesima edizione e ormai diventata un appuntamento tradizionale di fine estate.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione castiglionese Arte Diem in collaborazione con Progetto Zattera Teatro e con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, è pensata in particolare per i bambini e le loro famiglie. Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno saranno proposte nuove fiabe, con altri narratori e pifferai ad accompagnare i partecipanti. Il punto di ritrovo sarà la centralissima piazza Garibaldi, nel centro storico di Castiglione Olona. L’accoglienza dei partecipanti inizierà dalle 16, mentre la partenza dell’attività è fissata con precisione alle 16.30.

Da quel momento bambini e adulti verranno suddivisi in gruppi e affidati ai “pifferai magici”, che li accompagneranno lungo un percorso itinerante nel borgo rinascimentale. Non ci sarà quindi un unico palcoscenico: le storie prenderanno vita in diversi luoghi e cortili del centro storico, scelti per creare una cornice particolare alle fiabe raccontate durante il pomeriggio. La formula è proprio quella che ha contribuito al successo dell’iniziativa nelle precedenti edizioni: spostarsi “di storia in storia”, seguendo i pifferai da una tappa all’altra e trasformando così il centro storico in un grande spazio dedicato alla narrazione e alla fantasia.

Al termine del percorso ci sarà anche un momento conviviale dedicato ai più piccoli, con la merenda offerta da L’Angolo del Pane. L’appuntamento di domenica è a ingresso libero e non è necessaria la prenotazione: sarà quindi sufficiente presentarsi dalle 16 in piazza Garibaldi per partecipare, con l’avvio del percorso previsto mezz’ora più tardi.

“Di storia… in storia” richiama ormai famiglie non soltanto da Castiglione Olona e dal Varesotto, ma anche dall’Altomilanese e dal vicino Canton Ticino, offrendo contemporaneamente l’occasione di trascorrere un pomeriggio dedicato alle fiabe e di scoprire cortili e scorci del borgo rinascimentale.