Comasina

CESANO MADERNO – Via i cassonetti gialli per la raccolta degli indumenti da via del Carso. La decisione è stata presa dopo i ripetuti episodi di utilizzo scorretto e comportamenti incivili registrati nell’area.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, Gelsia Ambiente ha provveduto a spostare i contenitori destinati alla raccolta degli abiti usati. Un intervento che non rappresenta una novità per Cesano Maderno: nei mesi scorsi analoghi provvedimenti erano già stati adottati per i cassonetti collocati in via Nazionale dei Giovi e in via Strada.

Alla base della scelta, spiega il Comune, ci sono i continui comportamenti incivili e gli utilizzi non corretti dei punti di raccolta, che hanno quindi portato l’Amministrazione a chiedere la loro rimozione anche da via del Carso.

La raccolta degli indumenti usati prosegue comunque attraverso gli altri contenitori presenti in città. Per individuare la collocazione dei cassonetti gialli ancora disponibili sul territorio, i cittadini possono consultare il sito internet di Gelsia Ambiente.

Il provvedimento di via del Carso si aggiunge così a quelli già adottati in altre zone della città nel tentativo di contrastare situazioni di degrado legate all’abbandono improprio di rifiuti attorno ai contenitori.

30082026