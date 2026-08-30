Cronaca

SOLARO – Una ciclista di 43 anni è stata investita nella serata di venerdì 28 agosto in via Varese, all’altezza del civico 181. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.

Subito dopo l’impatto il conducente della vettura ed alcuni testimoni si sono mobilitati. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce viola di Cesate, mentre per gli accertamenti sulla dinamica sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Rho.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione in via Varese è stata temporaneamente deviata. Diversi automobilisti e persone di passaggio si sono fermati per seguire le operazioni e consentire l’intervento dei soccorritori.

La donna, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata trasferita all’ospedale di Saronno. L’ingresso al pronto soccorso è avvenuto alle 21,47 in codice verde: le sue condizioni non sono quindi risultate gravi. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e la dinamica dell’incidente.

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