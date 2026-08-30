Saronnese

CISLAGO – Dal territorio cislaghese al palco della finale di Sanremo Rock. Il Collettivo Undersound, progetto di cui fa parte il musicista cislaghese Marco Mario Farinato, è stato selezionato per l’appuntamento conclusivo della manifestazione e si esibirà il 6 settembre in piazza Castello a Ferrara. Accanto a Marco Mario Farnato, impegnato con voce, chitarre, basso, effetti speciali e sintetizzatori, fanno parte del progetto Mirko Bolzoni, alla voce, chitarre, basso, tastiere e tromba, Emil Savazzi alla batteria e Carmelo Porrello, conosciuto artisticamente come Slade, al rap e alla voce. Per la serata di Ferrara sono attese anche tre coriste e ospiti speciali. Alla partecipazione alla finale si aggiungono inoltre i riconoscimenti ottenuti da Farnato per i video realizzati insieme alla band Plaza de Mundo.

Sulle proprie pagine social, il progetto si presenta come “una rete indipendente di musicisti, sound artist, performer, fotografi, artisti audiovisivi e spazi underground. Una piattaforma aperta che attraversa Italia, Svizzera ed Europa tra suono, immagini, performance, radio, sperimentazione e infrastrutture decentralizzate”. La formazione, infatti, si distingue per una proposta musicale lontana dai modelli tradizionali e porta avanti una ricerca costruita sulla sperimentazione e sull’incontro tra suoni, spazi e frequenze. L’esibizione prevista per la finale sarà pensata come un’esperienza unica, con una struttura che partirà dal buio e dal silenzio per svilupparsi progressivamente attraverso generi e sonorità differenti.

Al centro della performance ci sarà anche un particolare elemento sonoro legato a Lilybell, la pappagallina del gruppo, il cui verso verrà utilizzato come riferimento ritmico iniziale. Dopo otto secondi di silenzio condivisi con il pubblico, lo spettacolo entrerà nel vivo con un percorso tra overtone, techno-blues lo-fi, rap e trombe, fino a un finale affidato al batterista.

Il progetto ha già pubblicato quasi duemila canzoni e ha raggiunto oltre 40mila streaming mensili attraverso i propri canali ufficiali, con una produzione musicale caratterizzata anche dalla ricerca sulle frequenze.

(in foto: il cislaghese parte del progetto)

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