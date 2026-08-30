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SARONNO – Le radici non sono soltanto ciò che lega al passato, ma anche le storie, le musiche, le risate e le emozioni che continuano a nutrire il presente. È questo il filo conduttore della sezione Show della stagione Radici 2026/2027 del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, un percorso attraverso l’immaginario collettivo che mette insieme tradizioni popolari, grandi protagonisti della comicità, capolavori della musica e racconti capaci di attraversare il tempo.

Il cartellone parte dalle atmosfere senza tempo de I Legnanesi, custodi di una tradizione teatrale profondamente radicata nella cultura lombarda, e arriva alle voci contemporanee di Katia Follesa, Ale & Franz, Antonio Ornano e Pino e gli Anticorpi, capaci di osservare il mondo di oggi con ironia, intelligenza e leggerezza. Tra gli appuntamenti anche il debutto nazionale de Il Bar sotto il Mare di Stefano Benni, con Antonio Ornano, Gaia Elisa Rossi e la regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, dopo una residenza artistica e produttiva proprio nella sala saronnese.

La musica sarà protagonista con le colonne sonore immortali di Ennio Morricone, l’energia del gospel americano e l’eleganza dell’hot jazz che accompagnerà il passaggio al nuovo anno. Ogni spettacolo affonda così le proprie radici in un patrimonio artistico e culturale capace di emozionare generazioni diverse, trasformando e rinnovando il legame tra memoria e contemporaneità, tradizione e innovazione, cultura popolare e ricerca artistica.

Un percorso che celebra il piacere dello stare insieme e il potere dello spettacolo dal vivo di creare comunità, ricordando che ciò che accomuna è spesso più forte di ciò che distingue. Perché le radici più profonde, a volte, sono proprio quelle che condividiamo.

Gli appuntamenti

Sabato 26 settembre, alle 20.45, e domenica 27 settembre, alle 16 – I Legnanesi, Promessa d’amore

Ad aprire la sezione Show saranno I Legnanesi con Promessa d’amore, in programma sabato 26 settembre 2026 alle 20.45 e domenica 27 settembre 2026 alle 16. In scena Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli, con la regia di Antonio Provasio, i testi di Mitia Del Brocco, scene, costumi e musiche di Enrico Dalceri. La produzione è di Chi Te Ma, con lo spettacolo programmato in collaborazione con MyNina Spettacoli.

E se il tuo matrimonio… non fosse mai esistito? Una notizia incredibile, un errore burocratico e una famiglia nel caos: Teresa e Giovanni scoprono che forse non sono mai stati sposati davvero. Dopo oltre quarant’anni insieme, tutto quello che sembrava certo vacilla con conseguenze esilaranti.

Nel nuovo spettacolo de I Legnanesi, Teresa, Mabilia e Giovanni trascinano il pubblico in un vortice di equivoci, malintesi, identità confuse, gag irresistibili e colpi di scena. Un omaggio ironico al mondo di Alessandro Manzoni, il Lisander lombardo, e a quella verità sempre attuale: il cuore umano è un gran guazzabuglio.

Venerdì 6 novembre alle 21 e sabato 7 novembre alle 18 – Katia Follesa in No vabbè mi adoro

Katia Follesa torna in teatro con No vabbè mi adoro, scritto da Katia Follesa e Angelo Pintus, con la regia di Mauro Simone. Lo spettacolo è programmato in collaborazione con AD Management.

Katia Follesa torna in teatro con il suo primo spettacolo da protagonista assoluta. Un monologo irresistibile in cui l’attrice e comica, tra i volti più amati della televisione italiana, mette in scena il suo universo fatto di ironia, autoironia e osservazioni fulminanti sulla realtà che ci circonda.

Con il suo stile brillante e inconfondibile, Katia accompagna il pubblico in un viaggio esilarante tra relazioni sentimentali, nevrosi quotidiane, aspettative irrealistiche e piccoli grandi paradossi della vita moderna. Una comicità intelligente e mai banale che diverte, sorprende e, allo stesso tempo, invita a guardarsi allo specchio con un sorriso.

“Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza. Con questo spettacolo voglio dimostrare che, oltre a essere bella – indiscutibilmente bella – faccio anche ridere!”, scherza Katia, dando il via a una serata travolgente, fatta di ritmo, energia e grande empatia con il pubblico.

Uno spettacolo capace di trasformare le fragilità di tutti noi in un’occasione di divertimento condiviso, dove ogni risata nasconde una piccola verità e ogni battuta racconta qualcosa del nostro tempo.

Domenica 13 dicembre, alle 17.45 e alle 20.45 – Ensemble Symphony Orchestra, Alla scoperta di Morricone Vol.3

Doppio appuntamento domenica 13 dicembre 2026 alle 17.45 e alle 20.45 con l’Ensemble Symphony Orchestra in Alla scoperta di Morricone Vol.3. Sul palco il direttore Giacomo Loprieno, con la partecipazione di Anna Delfino, Federico Covre, Stefano Benedetti e Andrea Bartolomeo. Il sound design è di Stefano Ungari, il light design di Alberto Ciafardoni e la produzione è dell’Ensemble Symphony Orchestra. Lo spettacolo è programmato in collaborazione con MyNina Spettacoli.

Dopo il successo delle tournée che hanno conquistato il pubblico in tutta Europa, l’Ensemble Symphony Orchestra torna con Alla scoperta di Morricone, un nuovo emozionante omaggio al genio di Ennio Morricone.

Non un semplice concerto, ma un viaggio tra musica, parole ed emozioni che attraversa le colonne sonore più amate della storia del cinema e preziose pagine meno conosciute del Maestro. Da Mission a Nuovo Cinema Paradiso, da C’era una volta il West a Malena, fino a capolavori da riscoprire come La Califfa e Canone Inverso.

Ad accompagnare il pubblico, la straordinaria forza evocativa di una grande orchestra sinfonica, solisti d’eccezione e una narrazione coinvolgente che rende omaggio a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi.

Uno spettacolo intenso e suggestivo che celebra la musica capace di emozionare generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Domenica 20 dicembre, alle 20.45 – Concerto Gospel di Charleston Gospel Choir

Dalla Carolina del Sud arriva il Charleston Gospel Choir, protagonista del Concerto Gospel di Charleston Gospel Choir, in programma domenica 20 dicembre 2026 alle 20.45. Lo spettacolo è programmato in collaborazione con MyNina Spettacoli.

Direttamente dalla Carolina del Sud, il Charleston Gospel Choir porta sul palco tutta l’energia, la passione e il calore della grande tradizione gospel americana. Un coinvolgente viaggio musicale tra gospel, soul e rhythm & blues, impreziosito da straordinarie armonie vocali, assoli travolgenti e una coinvolgente presenza scenica.

Guidato da Anthony Washington, il coro propone uno spettacolo che unisce spiritualità, emozione e ritmo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza autentica e trascinante. Un concerto che celebra la forza universale della musica, capace di abbattere ogni barriera e trasformare il teatro in una grande festa collettiva.

Un’esplosione di gioia, energia e musica dal vivo nel più autentico spirito del gospel americano.

Lunedì 31 dicembre, alle 21.45 – L’età d’oro del Jazz. L’Hot Jazz dei ruggenti anni Venti

Per la notte di San Silvestro il Teatro Giuditta Pasta propone L’età d’oro del Jazz. L’Hot Jazz dei ruggenti anni Venti, con i Dixie Blue Blowers di Mauro L. Porro. La formazione è composta da Pasquale Gravela alla voce, Mauro L. Porro al clarinetto, alto/soprano sax e voce, Giorgio Gallina al trombone e voce, Martino Pellegrini al banjo, chitarra e voce, Lorenzo Poretti alla tuba e Paola A. Vanzulli alla batteria e percussioni.

C’è un modo speciale per aspettare la mezzanotte: lasciarsi trasportare dal ritmo travolgente dei ruggenti Anni Venti.

Per la notte di San Silvestro il Teatro Giuditta Pasta si trasforma in un elegante jazz club d’altri tempi, dove le note calde e scintillanti dell’hot jazz accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso l’epoca più spensierata, raffinata e rivoluzionaria del Novecento. Trombe squillanti, clarinetti irresistibili, improvvisazioni, swing e tutta l’energia di una musica che ancora oggi sa accendere l’entusiasmo e la voglia di stare insieme.

Con i Dixie Blue Blowers, guidati dal maestro Mauro L. Porro, rivivono le atmosfere delle grandi sale da ballo di New Orleans, Chicago e New York, in uno spettacolo capace di far sorridere, emozionare e battere il tempo con il piede fin dalle prime battute.

Una serata esclusiva pensata per chi desidera salutare l’anno che si chiude con eleganza, leggerezza e buona musica, condividendo l’emozione del teatro nel momento più atteso dell’anno.

E quando le lancette si avvicineranno alla mezzanotte, il sipario non calerà sulla magia. Tutti gli spettatori saranno invitati a brindare insieme nel foyer, ospiti del Teatro Giuditta Pasta e del Bar Galli al Teatro, per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di festa, amicizia e meraviglia.

Perché il Capodanno più bello non è solo quello che si festeggia. È quello che si ricorda.

Domenica 17 gennaio 2027, alle 20.45 – Antonio Ornano in Il Bar sotto il Mare

Il nuovo anno proseguirà con Antonio Ornano in Il Bar sotto il Mare, di Stefano Benni, con Gaia Elisa Rossi. Le scene e i costumi sono di Guido Fiorato, il disegno luci di Andrea Violato, le musiche di Paolo Silvestri, mentre la drammaturgia e la regia sono di Giorgio Gallione. La produzione è di Agidi, in collaborazione con Epoché Artevent. Lo spettacolo, in debutto nazionale, è in programma domenica 17 gennaio 2027 alle 20.45.

Nelle profondità del mare si nasconde un bar fuori dal tempo, un luogo magico dove i racconti affiorano in superficie come bolle ironiche, commoventi e visionarie. Questa dimensione immaginaria fa da sfondo a Il Bar sotto il Mare, una delle opere più celebri di Stefano Benni, caratterizzata da una raccolta di storie che fondono satira, poesia, comicità surreale e profonda umanità.

L’adattamento teatrale porta sul palco una selezione di questi racconti e dei loro protagonisti: figure grottesche ma estremamente tenere, monologhi taglienti e dinamiche paradossali che, dietro alla comicità, offrono un’analisi lucida e cruda della società contemporanea. Si delinea così un universo in cui la risata si trasforma in uno strumento di analisi critica e l’immaginazione diventa un atto di resistenza.

Antonio Ornano esprime tutta la sua versatilità comica e narrativa interpretando una varietà di personaggi umani. Il suo stile unisce comicità travolgente, sfumature malinconiche e profonda emotività. Al suo fianco si esibisce Gaia Elisa Rossi, un’artista molto versatile che recita, canta e balla; sarà lei a dare un tocco finale all’atmosfera magica che permea come un filo rosso questo ciclo di racconti.

La regia e la drammaturgia di Giorgio Gallione, unite alle scenografie di Guido Fiorato, danno vita a una messa in scena fortemente visiva e suggestiva. Attraverso pochi, mirati elementi teatrali, lo spettacolo evoca interi mondi e atmosfere, mettendo al centro la forza della parola, l’espressività del gesto e la fantasia di chi guarda. È un teatro capace di scavare a fondo nei racconti per restituirli al pubblico in una forma nuova, vibrante e indispensabile.

Il Bar sotto il Mare diverte e fa riflettere, affascina e spiazza, trascinando gli spettatori in un percorso narrativo in cui la dimensione surreale riflette perfettamente la realtà. Così, tra una risata e l’altra, emerge una domanda fondamentale: chi siamo, davvero, quando smettiamo di prenderci troppo sul serio?

Martedì 16 marzo 2027, alle 20.45 – Ale & Franz in Capitol’Ho

Ale & Franz saranno protagonisti di Capitol’Ho, in programma martedì 16 marzo 2027 alle 20.45. Lo spettacolo è scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari, Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari. La produzione è di Dada, Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, in collaborazione con Argot Produzioni. Lo spettacolo è programmato in collaborazione con MyNina Spettacoli.

Dopo trent’anni di successi, Ale & Franz tornano a teatro con Capitol’Ho, uno spettacolo inedito che ripercorre la loro straordinaria avventura artistica tra sketch cult, personaggi irresistibili e nuove sorprendenti incursioni nel loro universo comico.

Un viaggio tra passato e presente, dove la comicità surreale e l’ironia che li hanno resi uno dei duo più amati dal pubblico italiano si intrecciano a nuovi racconti, osservazioni e situazioni capaci di fotografare con leggerezza e intelligenza le contraddizioni della vita quotidiana.

Tra risate, equivoci e momenti di irresistibile complicità, Ale & Franz continuano a fare ciò che sanno fare meglio: osservare il mondo, smontarlo e restituircelo con uno sguardo divertente, autentico e sorprendentemente umano.

Un nuovo capitolo della loro storia. Un nuovo Capitol’Ho da vivere insieme al pubblico.

Mercoledì 14 aprile 2027, alle 20.45 – Pino e gli Anticorpi in Pino e gli I.Anticorpi

A chiudere la sezione Show saranno Pino e gli Anticorpi con Pino e gli I.Anticorpi, in programma mercoledì 14 aprile 2027 alle 20.45. Lo spettacolo è scritto da Michele Manca, Stefano Manca e Claude©, con Michele Manca, Stefano Manca e CLAUDE®. La produzione è di Pino e gli Anticorpi e lo spettacolo è programmato in collaborazione con MyNina Spettacoli.

L’intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? Ci sostituirà nelle decisioni più importanti della nostra vita? Dominerà il mondo riducendoci a semplici spettatori? Queste sono le domande cruciali che oggi sembrano tormentare filosofi, scienziati e sociologi di tutto il pianeta. Domande che sembrano preoccupare davvero tutti, tranne Pino e gli Anticorpi.

Con il loro inconfondibile umorismo surreale, corrosivo e sopra le righe, Michele e Stefano Manca scelgono di affrontare di petto uno dei temi più caldi, attuali e controversi del nostro tempo. I comici mettono in scena uno spettacolo ad alto ritmo che, paradossalmente, usa la tecnologia come specchio per parlare soprattutto dell’intelligenza più rara e misteriosa di tutte: quella umana.

Tra equivoci, personaggi improbabili e situazioni al limite dell’assurdo, il celebre duo comico sardo si confronta con l’Intelligenza Artificiale in un esilarante scontro tra tecnologia e stupidità naturale, dove il confine tra realtà e follia diventa sempre più sottile.

Questo show si rivela uno spettacolo contemporaneo, fortemente irriverente e ricco di colpi di scena, capace di giocare con le contraddizioni e le nevrosi del presente. Michele e Stefano Manca riescono nella difficile impresa di esorcizzare le nostre più grandi paure digitali, trasformando l’ansia per il futuro tecnologico in un’occasione di puro e liberatorio divertimento per il pubblico di ogni età.

Una comicità intelligente. O forse no.

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