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CESATE – Meno consumo di suolo, garanzie sull’utilizzo dell’acqua, energia da fonti rinnovabili e controlli su rumore, traffico, emissioni e temperature. Sono alcuni dei punti contenuti nelle osservazioni sul progetto del nuovo data center di via Ruggero Leoncavallo presentate sabato 29 agosto al Comune di Cesate da Ambiente Saronno. L’intervento, adottato dalla Giunta comunale il 29 luglio, prevede un data center da 72 megawatt su una superficie indicata in 33.700 metri quadrati, con edifici che arriverebbero a sfiorare i 20 metri di altezza.

Il primo nodo sollevato nelle osservazioni riguarda il consumo di suolo. “L’intervento trasforma 5,4 ettari di suolo agricolo”, sottolinea Ambiente Saronno, che chiede di valutare una collocazione alternativa in aree già dismesse, i cosiddetti “brownfield”, ritenuta più coerente con le priorità della nuova legge regionale.

Un secondo tema è quello dell’acqua necessaria per il raffreddamento degli impianti. Secondo quanto evidenziato nelle osservazioni, il fabbisogno non sarebbe ancora quantificato. Da qui la richiesta di garanzie affinché non vengano effettuati prelievi dall’acquedotto, dalla falda destinata all’uso potabile o da corsi d’acqua tutelati, privilegiando tecnologie ad alta efficienza idrica.

Sul fronte energetico viene chiesto che “il 100% dei consumi elettrici sia coperto da fonti rinnovabili” e che l’elettrodotto in alta tensione necessario per alimentare la struttura venga realizzato interamente interrato.

Attenzione anche all’impatto ambientale. Il progetto si trova, secondo quanto riportato nelle osservazioni, a circa 400 metri dalla Rete Ecologica Regionale e dal Parco delle Groane. Ambiente Saronno teme un possibile “effetto barriera” per la fauna e propone modifiche progettuali, tra cui la realizzazione di piani interrati, per contenere l’altezza entro i 13 metri e ridurre l’illuminazione notturna.

Tra i punti sollevati ci sono inoltre le possibili conseguenze sul microclima e sulla qualità dell’aria. Vengono richiesti dati sull’eventuale aumento della temperatura locale legato al funzionamento del data center e sulle emissioni dei 48 generatori diesel di emergenza previsti dal progetto.

L’ultimo capitolo riguarda i controlli una volta entrato in funzione l’impianto. La richiesta è di prevedere campagne periodiche di monitoraggio di rumore, traffico e inquinamento, accompagnate da strumenti che consentano al Comune di intervenire nel caso in cui vengano superati i limiti previsti.

Le osservazioni sono state depositate il 29 agosto nell’ambito dell’iter relativo al progetto adottato dalla Giunta comunale il 29 luglio. L’obiettivo dichiarato è chiedere che questi aspetti vengano approfonditi e affrontati prima di procedere con la realizzazione del data center.

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