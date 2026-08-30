Città

SARONNO – Due notti di interventi contro le zanzare nei parchi e nelle aree verdi comunali. I trattamenti di dezanzarizzazione adulticida sono in programma tra il 31 agosto e il 1° settembre e tra il 1° e il 2 settembre, dalle 22 alle 6.

Durante gli interventi sono previste alcune precauzioni per chi vive nelle zone vicine ai parchi e lungo le strade comunali interessate. Per tutta la notte è necessario non lasciare all’esterno cibo e animali, tenere chiuse porte e finestre e non lasciare biancheria esposta.

Attenzione anche a orti e verdure. Gli ortaggi coltivati in prossimità delle strade comunali interessate non dovranno essere raccolti e consumati per 72 ore. Dopo la raccolta dovranno inoltre essere lavati accuratamente prima del consumo.

Non è possibile indicare un orario preciso per ogni singola zona. Il trattamento, infatti, si sposterà da un’area verde all’altra nel corso della stessa notte. I tempi potranno cambiare in base alle condizioni meteo, alla durata dei singoli interventi e all’eventuale presenza di persone nei parchi, che costringerebbe gli operatori a rinviare il trattamento in quella specifica area.

L’indicazione è quindi di rispettare le precauzioni per l’intera fascia dalle 22 alle 6, in tutte le aree comunali interessate.

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