Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 29 agosto, l’episodio vissuto da una donna importunata nel parcheggio di un supermercato mentre era con la figlia, la mappa dei progetti di data center nel Saronnese e nelle Groane e la caduta di un ramo su un’auto in via Roma. Spazio anche alle novità sulle tariffe del trasporto pubblico.

Una saronnese di 40 anni, mentre caricava la spesa in auto con la figlia di 13 anni, è stata avvicinata da un uomo che l’ha importunata, abbracciata e poi insultata. La donna è riuscita ad allontanarlo e ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia ai carabinieri.

Sono 22 le richieste per nuovi data center mappate in un raggio di 10 chilometri attorno a Cesate, per una potenza complessiva superiore a 4 gigawatt. Tra i comuni interessati figurano anche Origgio, Uboldo e Ceriano Laghetto.

In via Roma a Saronno un ramo si è staccato da un bagolaro ed è finito su un’auto parcheggiata, provocando danni al cofano e allo specchietto. L’episodio è stato documentato dalle immagini pubblicate nella fotogallery de ilSaronno.

Dal primo settembre scatteranno gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale, ma a Saronno per il momento i prezzi resteranno invariati. Il Comune ha deciso di coprire con risorse proprie la differenza, mantenendo le attuali tariffe fino alla fine dell’anno.

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