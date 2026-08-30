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MONZA – L’ultimo week-end di gare prima della pausa estiva della Topjet Formula 2000 svolto lo scorso 2 agosto all’autodromo di Monza ha visto il pilota saronnese Laurence Balestrini ancora una volta sotto i riflettori con un nuovo successo nella feature race nella categoria Gentlemen consolidando ulteriormente la leadership di campionato.

Nella sprint race di sabato 1 agosto, Balestrini è stato protagonista di un incidente con un impatto particolarmente violento che ha coinvolto, fortunatamente senza conseguenze fisiche, la sua monoposto bloccata allo spegnimento dei semafori a causa di un problema alla frizione. Nonostante il grosso spavento preso durante la sprint race, il pilota originario di Saronno è riuscito a riscattarsi a pieno nella giornata di domenica con la feature race dove ha conquistato uno splendido primo posto nella graduatoria Gentlemen che gli ha permesso di allungare ancor maggiormente nella classifica stagionale.

Dopo il week-end, Laurence Balestrini si è espresso con soddisfazione e con l’obbiettivo di tornare dopo la pausa estiva con ancora più ambizioni: “È stato uno dei weekend più intensi della mia stagione. La qualifica era andata davvero molto bene e partire dalla pole nella Sprint Race rappresentava una bellissima opportunità. Purtroppo il problema alla frizione e il violento impatto allo start hanno messo fine subito alla nostra gara, ma la cosa più importante è che entrambi siamo usciti illesi da un incidente davvero impressionante. Domenica non era semplice ripartire dopo quanto accaduto, anche perché le condizioni della pista erano molto difficili. Nonostante un testacoda nelle fasi iniziali siamo riusciti a recuperare e a conquistare un’altra vittoria nella Gentleman, un risultato che vale tanto per il campionato”. Conclude: “L’obiettivo sarà tornare ancora più competitivi nelle ultime gare della stagione.”