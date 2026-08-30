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SARONNO – Domenica 30 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e senza piogge. Le temperature resteranno su valori estivi, con una minima prevista di 19°C e una massima di 28°C.

Nel corso della mattinata il cielo si manterrà generalmente sereno o interessato soltanto da qualche nube, senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Condizioni analoghe sono attese durante il pomeriggio e verso sera. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da nord-est, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da sud. Non risultano allerte meteo per la giornata.

Il quadro stabile sarà determinato dalla presenza di un campo di alta pressione sulla Lombardia. Condizioni soleggiate o poco nuvolose interesseranno in particolare le pianure occidentali e orientali, le aree pedemontane e le Prealpi. Qualche variazione è prevista sulle Orobie, dove la nuvolosità potrà aumentare dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche saranno possibili alcuni addensamenti in serata. Nel complesso, dunque, anche la Lombardia trascorrerà una domenica prevalentemente stabile e asciutta, in linea con quanto previsto a Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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