Cronaca

SARONNO – Tre interventi del personale sanitario nell’arco di poche ore per altrettanti casi classificati come intossicazione etilica. È il bilancio di una giornata – quella di ieri – decisamente movimentata a Saronno, con le ambulanze chiamate in tre differenti zone della città per soccorrere uomini che avevano accusato problemi legati all’assunzione di alcol.

Il primo episodio è avvenuto alle 12.20 in centro, piazza San Francesco, dove è stato soccorso un uomo di 49 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno: il paziente è stato trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Secondo intervento alle 21 in via Alessandro Volta, questa volta per un uomo di 46 anni. Anche in questo caso è intervenuto un equipaggio della Croce rossa saronnese, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Infine, alle 22, nuovo allarme nella centrale piazza della Repubblica, per un altro uomo di 49 anni. Sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di Saronno. Il paziente è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Saronno.

Tre episodi distinti, dunque, tutti classificati da Areu come intossicazioni etiliche e concentrati nella stessa giornata. In nessuno dei casi, sulla base dei dati disponibili, le condizioni delle persone soccorse sono risultate gravi.

(foto archivio)

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