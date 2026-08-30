Città

SARONNO – “Egregio presidente del Partito Democratico, sono molto ignorante, più di quanto lei immagini!”. Inizia così la nota condivisa sui social di Luca Amadio di Futuro nazionale sul caso Bonaccini. Negli ultimi giorni Stefano Bonaccini, presidente del Pd, è finito al centro del dibattito politico nazionale per alcune dichiarazioni sull’elettorato di destra. Bonaccini ha sostenuto che, in Italia come in altri Paesi occidentali, il consenso alla destra arriva in misura maggiore da chi ha meno titoli di studio, vive nelle periferie o nelle aree interne e si trova in condizioni economiche più difficili. Bonaccini ha poi precisato che il suo ragionamento non voleva giudicare chi vota a destra, ma evidenziare la difficoltà della sinistra nel rappresentare i ceti popolari.

“Sono ignorante perchè non sono laureato e lavoro da 28 anni quasi tutti i giorni; sono ignorante perchè da anni i suoi “compagni” in consiglio comunale continuano a farmi la morale come paladini della verità; sono ignorante perchè ascolto e cerco di dare una mano a chi vive nelle periferie delle cittá o a chi sta peggio economicamente; sono ignorante perchè faccio politica da più di 20 anni per passione, sacrificando tempo, denaro e affetti; sono ignorante perchè non capisco il motivo per cui bisogna integrare chi delinque; sono ignorante perchè non capisco il motivo per cui chi spaccia sotto casa mia ha più diritti di chi invece cerca casa; sono ignorante perchè non capisco il motivo per cui devo pagare tasse elevate per poi sentirmi dire che sono razzista perchè chiedo sicurezza; sono ignorante perchè non capisco il motivo per cui bisogna difendere chi occupa casa e non chi la casa se l’è comprata dopo 30 anni di mutuo; sono ignorante perchè non capisco il motivo per cui le forze dell’ordine devono subire insulti, minacce e aggressioni, e se reagiscono vengono indagate e molto spesso condannate…Egregio Presidente del Partito Democratico sono fiero di essere ignorante“.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09