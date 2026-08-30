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SARONNO – La ricerca di un giornalista per lo staff della sindaca Ilaria Pagani finisce all’attenzione della Figec, la Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione. A riportare la presa di posizione del sindacato è Giornalisti Italia, testata online dedicata al mondo dell’informazione, con un articolo sulla procedura avviata dal Comune di Saronno.

Il Comune cerca un giornalista, professionista o pubblicista, da assumere a tempo pieno e determinato nell’Ufficio di staff del sindaco. Le candidature possono essere presentate fino alle 12 del 21 settembre. La procedura non prevede un concorso né una graduatoria: la scelta ha carattere fiduciario.

È proprio su questo aspetto, in rapporto alle mansioni previste, che interviene la Figec. “Le modalità previste, ovvero la chiamata diretta – afferma il sindacato, come riportato da Giornalisti Italia – sono ammesse per l’assunzione a termine del portavoce o del personale di Staff del Sindaco, come appunto si legge nell’avviso del Comune di Saronno, ma tra le mansioni da svolgere figurano attività che vanno ben oltre quella del portavoce, ma si identificano in quelle dell’Ufficio Stampa”.

L’avviso prevede infatti, tra gli altri compiti, la preparazione e diffusione di comunicati, l’organizzazione di conferenze stampa, i rapporti con le testate e le emittenti locali, il coordinamento delle interviste degli amministratori e la rassegna stampa. Da qui la richiesta della Figec alla sindaca Pagani: “Specificare se l’attività richiesta è quella di portavoce, limitando quindi le funzioni a quelle previste per tale mansione, o – nel caso di conferma delle mansioni richieste nell’avviso – di sospendere la procedura e avviare una selezione pubblica”.

Il nodo posto dal sindacato riguarda quindi la natura dell’incarico: se si tratta di un ruolo fiduciario nello staff della sindaca oppure di un’attività da ufficio stampa, per la quale la Figec chiede una selezione pubblica.

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