Città

SARONNO – Una sede che diventerebbe punto di riferimento per quattro province, offrendo formazione ai professionisti e iniziative aperte ai cittadini. È il progetto annunciato dall’assessore ai Servizi sociali Matteo Fabris durante l’ultima seduta del consiglio comunale: la nascita a Saronno della seconda Casa della Psicologia, grazie a un accordo in fase di definizione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

“L’accordo è in fase di conclusione – ha spiegato Fabris – per istituire qui a Saronno la seconda Casa della Psicologia”. Attualmente, infatti, l’unica struttura di questo tipo si trova a Milano, in piazza Castello. L’obiettivo è creare un nuovo polo che possa servire un territorio molto più ampio, facendo di Saronno un riferimento per professionisti e cittadini delle province di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano.

Secondo quanto illustrato dall’assessore, la nuova Casa della Psicologia avrà una duplice funzione. Da un lato sarà uno spazio dedicato agli psicologi, pensato come luogo di incontro, aggiornamento e formazione continua. Dall’altro aprirà le proprie attività alla cittadinanza, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi del benessere psicologico.

“Diventa anche il luogo in cui si fa formazione e sensibilizzazione alla popolazione”, ha sottolineato Fabris, spiegando che il progetto non sarà rivolto esclusivamente agli addetti ai lavori ma avrà una forte vocazione sociale.

Tra le iniziative previste ci sarà anche un calendario di incontri dedicati alle famiglie. “Avremo esperti che, dal lato psicologico ma anche coinvolgendo altre professionalità, potranno dedicare un calendario di eventi sui vari temi della famiglia”, ha spiegato l’assessore.

L’iniziativa rientra nel pacchetto di progetti che l’assessorato ai Servizi sociali sta sviluppando per rafforzare il sostegno educativo e relazionale sul territorio. Fabris ha infatti presentato la Casa della Psicologia come uno degli interventi ancora “in cantiere”, ma già in fase avanzata di definizione, con l’obiettivo di offrire strumenti di prevenzione, formazione e supporto in un contesto in cui le fragilità sociali e familiari richiedono risposte sempre più strutturate.

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