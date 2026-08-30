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LAINATE – Dal 3 al 6 settembre torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Rocco, giunta alla 97ª edizione. Un’occasione per ritrovarsi in città tra divertimento, cultura, enogastronomia e socializzazione.

Promossa dal Comune di Lainate con la partecipazione di numerose realtà locali e della Delegazione Commercianti di Lainate, la Fiera celebra l’identità del territorio attraverso un ricco programma di iniziative pensato per tutte le età: stand espositivi, street food, intrattenimenti, area bambini e giostre ma anche spettacoli dal vivo, musica e momenti di intrattenimento che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa. Una manifestazione che, da quasi un secolo, continua a rinnovarsi nel segno della condivisione e della valorizzazione delle eccellenze locali, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

L’evento di apertura della Fiera sarà l’inaugurazione, giovedì 3 settembre alle 18, della seconda edizione della mostra storica “Lainate Lavora”, a cura di Ilas. Attraverso pannelli testuali e fotografici, la mostra ripercorre l’evoluzione di Lainate da paese agricolo a una delle realtà industriali più significative della Lombardia. Fino al 10 settembre, nelle sale di Villa Litta, torna la grande esposizione dello scorso anno, arricchita da nuovi oggetti e da un secondo capitolo di narrazione storica, dedicato quest’anno al rapporto tra arte, creatività e impresa. La mostra si sviluppa lungo due filoni. Il primo racconta Villa Litta come luogo emblematico dell’incontro tra arte e impresa, ripercorrendo il processo di progressiva restituzione del complesso alla comunità: proprio nel 1976, cinquant’anni fa, veniva riaperto il Parco storico, dando avvio a un percorso di restauri e valorizzazione proseguito dal 1973 a oggi. Il secondo esplora invece le realtà lainatesi in cui è l’arte stessa a diventare impresa, dalla grafica ai tour virtuali dedicati ai luoghi d’arte, dai laboratori di ceramica e sartoria fino alle esperienze di inclusione sociale.

Completa la giornata inaugurale lo spettacolo “Storie sconcertanti” di e con Dario Vergassola, in programma giovedì 3 settembre alle 21 all’Ariston Urban Center, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Una serata di ironia, comicità e racconti surreali, in cui Vergassola, con il suo inconfondibile stile, accompagna il pubblico in un viaggio tra aneddoti, osservazioni e storie capaci di restituire, con leggerezza e intelligenza, uno sguardo curioso sulla realtà e sulle sue contraddizioni.

Durante i tre giorni di festa, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, sarà ampia l’area dedicata allo street food, con cucine multietniche, specialità locali, birre artigianali, dolci per bambini e proposte gourmet per tutti i gusti. Un viaggio tra i sapori del mondo senza muoversi da Lainate, ideale per buongustai e famiglie. Anche il programma musicale sarà protagonista della Fiera, con un calendario pensato per accompagnare il pubblico per tutto il weekend tra aperitivi, dj set e grandi serate dance. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 18.00, si comincia con l’aperitivo in musica affidato a Dj Jason Rooney, seguito da Live the 80’s Night, per rivivere le atmosfere e i grandi successi di un decennio diventato iconico. Sabato 5 settembre, dalle 22, sarà la volta di I Love Formentera – Dance Party, con Roberto Milani e Paolino di Radio 105, per una serata all’insegna dell’energia e delle sonorità dance. A chiudere il programma, domenica 6 settembre alle 16.30 sfilata del Corpo musicale G. Verdi nelle vie del centro, dalle 17 torna in consolle Dj Jason Rooney, mentre alle ore 21.00 spazio al grande Party Dance degli anni 2000 – Follia 2000 women edition, una serata dedicata ai successi che hanno segnato una generazione e che promette di trasformare la Fiera in una grande festa collettiva.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai bambini e alle loro famiglie, con un ricco calendario di iniziative pensate per offrire momenti di gioco, divertimento e condivisione. Sabato 5 e domenica 6 settembre, all’Ex Podere Toselli, dalle 11 alle 18.30, sarà protagonista l’animazione per i più piccoli, con le mascotte dei loro personaggi preferiti e un family show dal vivo che alternerà giocoleria, equilibrismo, clown, hula hoop e spettacolari performance con le bolle di sapone.

All’Ariston urban center, dalle 9.30 alle 18, sarà invece possibile partecipare a laboratori creativi e attività dedicate ai bambini, mentre dalle ore 14.00 alle 18.30 spazio al gaming per tutti, con proposte pensate per coinvolgere diverse fasce d’età e trasformare la Fiera in un’occasione di incontro e divertimento per tutta la famiglia.

E ancora, nelle vie del centro cittadino la festa si animerà con Lainate in Vinile, il mercatino degli hobbisti e gli Ambulanti di Forte dei Marmi, tra occasioni di shopping, curiosità e proposte per tutti i gusti. Non mancheranno inoltre attività dedicate alla formazione e alla sensibilizzazione, con iniziative di educazione stradale, educazione all’affettività, l’Ospedale dei Pupazzi e dimostrazioni delle manovre salvavita, a cura del Comitato Cri di Lainate.

La Fiera di San Rocco non è solo intrattenimento, ma anche occasione per riscoprire la storia e la memoria collettiva di Lainate attraverso la tradizionale rievocazione storica a Villa Litta. Il 5 e 6 settembre, il Ninfeo si vestirà a festa per accogliere il pubblico in un viaggio nel passato, accompagnato dai volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta, dalla partecipazione straordinaria del gruppo di danze storiche Chaine de Danses, dalla scuola MDM Music Dance & Mimic Art e dagli animatori di Un Mondo di Avventure.

Quest’anno il percorso “Due sposi, una dinastia. Vita, amori e aneddoti di Casa Litta”, condurrà i visitatori nella Milano e nella Lombardia del Settecento, alla scoperta della vita quotidiana e delle vicende di una delle più importanti famiglie nobiliari del territorio. Al centro della narrazione ci sono Maria Elisabetta Visconti Borromeo e Pompeo Giulio Litta, due giovani le cui vite si intrecciano quando le rispettive famiglie ne combinano il matrimonio. Quella che nasce come un’unione dettata dalle consuetudini dell’epoca si trasformerà fortunatamente in una vera storia d’amore, coronata dalla nascita di quattordici figli. Saranno proprio alcuni dei loro figli a guidare il pubblico lungo il percorso, raccontando in prima persona episodi, affetti e avventure della vita familiare, tra educazione illuminista, consuetudini dell’aristocrazia lombarda e costume nobiliare.

La rievocazione è realizzata dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con Mdm – Music dance and mimic art, diretta da Desirée Motta, e con la partecipazione di Chaine de Danses e Un Mondo di Avventure.

La 97ª edizione della Fiera si chiuderà domenica 6 settembre alle 22.45 con il tradizionale e sempre molto atteso spettacolo pirotecnico, per salutare in bellezza una delle feste più amate del territorio.

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