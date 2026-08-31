Città

SARONNO – “È positiva la scelta di incentivare l’uso continuativo del trasporto pubblico urbano, ma resta il rammarico per non aver fatto partire la nuova impostazione dal primo settembre, insieme all’anno scolastico”. È la riflessione di Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno dopo la nota con cui l’Amministrazione comunale ha annunciato che, nonostante gli aumenti stabiliti da Regione Lombardia e Agenzia di Bacino Tpl, le tariffe del servizio urbano resteranno invariate fino alla fine dell’anno.

Il Comune ha infatti deciso di coprire con risorse proprie la differenza tra le tariffe applicate a Saronno e quelle stabilite dall’Agenzia di Bacino. Nei prossimi mesi l’Amministrazione intende inoltre rivedere alcune tariffe, con particolare attenzione agli abbonamenti e ai titoli di lunga durata, applicando solo in parte gli adeguamenti previsti a livello regionale.

Una scelta che Mazzucotelli valuta positivamente nell’impostazione, evidenziando però alcuni aspetti da approfondire.

“La notizia è positiva nell’intento di una manovra volta a incentivare l’uso continuativo del trasporto pubblico urbano a Saronno. Peccato aver perso l’anno scolastico vincolando gli studenti alle vecchie tariffe, invece di partire dal primo settembre come è usuale, e non a caso”.

Il rappresentante del Comitato viaggiatori richiama quindi l’attenzione su quello che accadrà nei prossimi mesi, quando dovrà essere definito il nuovo quadro tariffario.

“Rimangono l’attesa di conoscere il tariffario futuro e la raccomandazione di essere molto attenti alla comunicazione della manovra – che se non spiegata correttamente potrebbe risultare ambigua – e la necessità di potenziare i punti vendita soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti di maggior durata, storicamente difficili da reperire e non sempre attraverso i canali comunicati ufficialmente dal vettore”.

Il nodo, quindi, non riguarda soltanto il costo degli abbonamenti, ma anche la possibilità per gli utenti di reperirli facilmente. Un aspetto che, secondo il Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno, dovrà accompagnare la revisione delle tariffe annunciata dall’Amministrazione.

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