Calcio

SARONNO – Finisce senza reti l’ultima amichevole del Fbc Saronno prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Ieri pomeriggio, sul campo di San Donato Milanese, i biancocelesti hanno pareggiato 0-0 contro i padroni di casa dell’Fc Milanese (Promozione). Un altro test utile per la formazione allenata da Danilo Tricarico, che ha iniziato la preparazione ai primi di agosto e nell’ultimo mese ha lavorato per arrivare nelle migliori condizioni all’avvio della nuova stagione di Eccellenza.

Il pareggio di San Donato Milanese è arrivato a ventiquattro ore di distanza dal prestigioso successo ottenuto sabato a Vedano Olona, dove il Saronno aveva superato 1-0 la Varesina, formazione di serie D, grazie alla rete di Malvestio. Due incontri ravvicinati che hanno consentito allo staff tecnico di distribuire il minutaggio all’interno della rosa nell’ultima fase della preparazione.

Adesso, però, le amichevoli sono terminate e si comincia a fare sul serio. Domenica 6 settembre il Fbc Saronno debutterà ufficialmente in Coppa Italia di Eccellenza, affrontando in trasferta la Rhodense a Rho.

Sarà il primo appuntamento con punti in palio per una squadra ulteriormente rinforzata durante l’estate e che proprio nelle ultime ore ha ufficializzato anche l’arrivo dell’esperto Andrea Schenetti. Dopo un mese di allenamenti e test, per il nuovo Saronno è dunque iniziato il conto alla rovescia verso la stagione ufficiale.

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