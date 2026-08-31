Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un altro giovane di prospettiva entra a far parte della rosa della Varesina in vista della nuova stagione di serie D. Il club rossoblù ha ufficializzato il tesseramento di Tommaso Bolis, esterno mancino classe 2008.

Bolis è cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Atalanta e arriva ora a Venegono Superiore per iniziare una nuova esperienza con la maglia della Varesina.

Esterno dotato di velocità e di un buon sinistro, il diciottenne va ad aggiungersi al gruppo a disposizione dello staff tecnico rossoblù, che anche in questa stagione punta a valorizzare diversi elementi giovani accanto ai giocatori di maggiore esperienza.

«Veloce e dotato di un bel sinistro», è la sintetica presentazione scelta dalla Varesina, che sottolinea anche la volontà del nuovo arrivato di provare a incidere fin da subito. Per la società di Venegono Superiore si tratta dunque di un ulteriore innesto nella rosa che si sta preparando ad affrontare il prossimo campionato di serie D.

31082026