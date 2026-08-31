Softball

CARONNO PERTUSELLA – Tre formazioni ai vertici del softball giovanile italiano si preparano a sfidarsi a Caronno Pertusella. Sabato 5 settembre torna il Torneo di softball Città di Caronno – Coppa Majer, arrivato alla 44esima edizione.

Per il 2026 la formula scelta è quella del triangolare Under 16. In campo ci saranno Rheavendors Caronno, Bollate e Collecchio.

Un confronto di alto livello: Bollate e Caronno hanno conquistato rispettivamente i primi due posti della fase nazionale lombarda, mentre Collecchio ha vinto la fase analoga di Emilia e Romagna. Le tre squadre puntano inoltre alle finali nazionali di categoria in programma a ottobre.

Le partite saranno disputate sulle sei riprese, con un limite di tempo di 90 minuti.

Il programma inizierà alle 11 con Caronno-Bollate. Alle 13 sarà la volta di Bollate-Collecchio, mentre alle 15 si giocherà Collecchio-Caronno. Al termine del triangolare sono previste le premiazioni.

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