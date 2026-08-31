Cogliate

COGLIATE – Un oro e un argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per Lorenzo Caronno. Il nuotatore cogliatese ha conquistato due medaglie nel nuoto pinnato, salendo sul podio sia nei 200 sia nei 400 metri superficie.

Il risultato più importante è arrivato giovedì 27 agosto, quando Caronno ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri superficie, chiudendo la finale in 1’22″33. Alle sue spalle i due egiziani Ahmed Mohamed Moham Awad, argento in 1’23″55, e Mohab Ehab Hel Nasreldin, bronzo in 1’24″07.

Un successo arrivato appena 24 ore dopo il primo podio. Mercoledì 26 agosto Caronno aveva conquistato l’argento nei 400 metri superficie con il tempo di 3’04″14. Davanti a lui l’egiziano Mohab Ehab Hel Nasreldin, oro in 3’01″17, mentre il francese Antonin Lebeau aveva completato il podio.

A festeggiare il doppio risultato è stato anche il sindaco di Cogliate Andrea Basilico, che ha dedicato al concittadino un messaggio sui social.

“Infiniti complimenti al nostro concittadino Lorenzo Caronno che è salito sul gradino più alto del podio nei 200 metri superficie di nuoto pinnato dei Giochi del Mediterraneo” ha scritto il primo cittadino.

“Per Lorenzo si tratta della seconda medaglia personale, dopo l’argento conquistato il giorno precedente nei 400 metri superficie. Immenso! Complimenti da tutta la nostra comunità!” conclude Basilico.

Un risultato arrivato in un’edizione storica anche per la disciplina: il nuoto pinnato ha fatto il proprio debutto nel programma dei Giochi del Mediterraneo proprio a Taranto 2026.

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