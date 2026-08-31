Comasco

LOMAZZO – La Croce Rossa Italiana apre le porte a nuovi volontari con un percorso dedicato a chi desidera mettere a disposizione tempo e competenze per la comunità. Il Comitato di Lomazzo organizza un nuovo corso per aspiranti volontari, presentato durante una serata in programma 10 settembre alle 20.30 nella sede di via dello Sport 7 a Lomazzo.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere più da vicino le attività della Croce Rossa e le possibilità offerte ai nuovi volontari. Per partecipare alla serata è necessario accreditarsi per motivi organizzativi attraverso il link dedicato. La partecipazione alla presentazione non comporta alcun obbligo di iscrizione al corso.

Il percorso è aperto a chi ha compiuto almeno 14 anni. È inoltre necessario essere cittadini italiani oppure avere un regolare permesso di soggiorno. L’attività del volontario non si limita all’emergenza e al servizio in ambulanza: le possibilità sono numerose e comprendono anche iniziative e servizi rivolti ad anziani e bambini, oltre al trasporto sociale.

Il corso per aspiranti volontari prevede una formazione teorico-pratica della durata di 20 ore. Durante il percorso vengono affrontati i principi fondamentali della Croce Rossa, le nozioni di primo soccorso e le diverse attività nelle quali i volontari possono essere coinvolti.

Al termine della formazione è previsto il rilascio di un attestato e, previo superamento dell’esame, l’ingresso come volontario della Croce Rossa Italiana. Il percorso prosegue poi con un tirocinio di tre mesi, pensato per permettere ai nuovi volontari di conoscere da vicino le attività del comitato e mettere in pratica quanto appreso durante il corso.

Per i nuovi volontari con meno di 32 anni il tirocinio comprende anche la partecipazione obbligatoria al percorso gioventù, dedicato alla conoscenza del ruolo dei giovani all’interno della Croce Rossa e della comunità. Per chi ha 32 anni o più, la partecipazione è invece facoltativa.

Il Comitato di Lomazzo sottolinea quindi come il volontariato possa adattarsi a esigenze e disponibilità differenti. Tra le attività per cui vengono cercate persone ci sono anche i servizi di trasporto sociale nelle ore diurne dei giorni feriali, un’opportunità rivolta anche a pensionati, studenti, casalinghe e lavoratori turnisti che abbiano tempo libero.

Per informazioni è possibile contattare il Comitato di Lomazzo all’indirizzo [email protected] oppure telefonare allo 02 96370880, selezionando l’opzione 4. Per partecipare alla serata di presentazione del 10 settembre è necessario effettuare l’accreditamento online.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09