Saronnese

GERENZANO – Casco obbligatorio per tutti, divieto di utilizzo sotto i 14 anni, assicurazione e contrassegno identificativo. Sono alcune delle regole per i monopattini elettrici al centro della campagna informativa promossa dal Comune di Gerenzano.

Nel mese di agosto l’Amministrazione comunale ha affisso sul territorio alcuni manifesti con l’obiettivo di ricordare ai cittadini le disposizioni introdotte dalla legge 177/2024 e promuovere una mobilità più sicura e consapevole, con particolare attenzione ai più giovani.

Tra le indicazioni riportate ci sono il divieto di utilizzo del monopattino per i minori di 14 anni e l’obbligo del casco per tutti, anche per i maggiorenni. In condizioni di scarsa visibilità è inoltre previsto l’utilizzo di giubbotto o bretelle retroriflettenti.

Viene ricordato anche il divieto di trasportare altre persone, cose o animali. I monopattini possono circolare sulle strade urbane e sulle piste ciclabili nel rispetto delle regole previste, dei limiti di velocità e della segnaletica.

La campagna richiama infine l’attenzione sull’obbligo del contrassegno identificativo e dell’assicurazione per la responsabilità civile.

L’invito del Comune agli utilizzatori è quello di conoscere e rispettare le norme e di prestare attenzione alla segnaletica, contribuendo alla sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

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