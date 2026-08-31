Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 30 agosto, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul progetto della nuova Casa della Psicologia a Saronno, sull’incidente che ha coinvolto una ciclista lungo la Saronno-Monza e sulle prossime notti di dezanzarizzazione. Grande interesse anche per il grave fatto di cronaca avvenuto a Castellanza.

A Saronno è in fase di definizione l’accordo per aprire la seconda Casa della Psicologia della Lombardia, un nuovo punto di riferimento per professionisti e cittadini di quattro province, con attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sul benessere psicologico.

A Solaro una ciclista di 43 anni è stata investita in via Varese, lungo la Saronno-Monza. La donna è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde, mentre il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire i soccorsi.

A Saronno sono in programma due notti di interventi di dezanzarizzazione nei parchi e nelle aree verdi comunali. Ai residenti viene raccomandato di tenere chiuse porte e finestre e di prestare particolare attenzione agli ortaggi coltivati nelle zone interessate.

A Castellanza un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio e stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

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