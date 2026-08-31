Cronaca

SARONNO – Sei furti nelle stazioni della linea S3, tra Saronno, Milano Bovisa e Cadorna, con un danno complessivo stimato in circa 300 mila euro. È il bilancio dell’indagine della Polizia ferroviaria che ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone.

Gli episodi contestati risalgono al periodo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini avrebbero preso di mira le stazioni utilizzando sempre un sistema simile. Arrivavano a bordo di un veicolo, entravano nello scalo e, con strumenti da scasso, raggiungevano i distributori automatici di biglietti. Da qui asportavano le cassette di sicurezza con il denaro contante.

L’impresa ferroviaria proprietaria delle apparecchiature ha quantificato in circa 300 mila euro l’ammanco complessivo legato ai sei furti.

Le indagini sono state condotte dall’Ufficio di Polizia giudiziaria compartimentale e dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano. Agli accertamenti ha collaborato anche la polizia locale di Caronno Pertusella.

Gli investigatori sono arrivati all’identificazione dei due presunti autori materiali dei furti, due cittadini italiani di 52 e 45 anni. Gli approfondimenti hanno inoltre permesso di individuare il luogo dove venivano custoditi i veicoli utilizzati per le “spaccate”.

Da questo elemento è emersa anche la posizione di un terzo uomo, un italiano di 55 anni, che secondo gli investigatori frequentava abitualmente il luogo. È sospettato di ricettazione per aver fornito i veicoli, risultati di provenienza illecita, che sarebbero stati utilizzati durante i furti.

Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due presunti autori dei furti e gli arresti domiciliari per l’altro. Per il 55enne è stato invece disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le tre misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia ferroviaria. Le persone coinvolte sono, allo stato, gravemente indiziate: le responsabilità dovranno essere accertate definitivamente nel corso del procedimento giudiziario.

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