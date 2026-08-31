Comasco

BREGNANO – Proseguono gli interventi sul territorio dopo il maltempo dei giorni scorsi, che anche a Bregnano ha provocato la caduta di alcuni alberi, creando problemi alla viabilità e alla percorribilità dei sentieri nel Parco del Lura.

A seguito delle segnalazioni arrivate da alcuni cittadini, l’Amministrazione comunale ha attivato i volontari del gruppo Trial della protezione civile “I Leoni di Bregnano”, intervenuti in particolare in due punti.

In via Resegone, nel tratto sterrato, è stata rimossa una pianta caduta che ostruiva il passaggio, consentendo di ripristinare la piena transitabilità della strada.

Un secondo intervento ha interessato il sentiero lungo il Lura, in località Le Tre Grazie, a ovest del quadrilatero di Bissago. Qui i volontari hanno rimosso il tronco di un grosso albero che impediva il passaggio e costituiva un potenziale pericolo per chi frequenta il parco. Terminata l’operazione, il sentiero è stato controllato fino a Lomazzo per verificare l’eventuale presenza di ulteriori criticità.

Le verifiche non sono comunque concluse. Nei prossimi giorni sono previsti altri controlli e, dove necessario, interventi sul territorio in collaborazione con l’Ente Parco del Lura e con la protezione civile di Rovello Porro.

Dal Comune è arrivato infine un ringraziamento ai volontari de “I Leoni di Bregnano” per il lavoro svolto e ai cittadini che hanno segnalato direttamente le situazioni problematiche, consentendo di attivare rapidamente gli interventi.

31082026