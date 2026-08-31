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SARONNO – Lunedì 31 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, senza piogge previste nelle prossime ore. Il cielo resterà sereno per l’intera giornata, in un contesto ancora estivo.

Le temperature si manterranno elevate: a Saronno la massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima sarà di 21°C. La ventilazione sarà debole, con venti provenienti da Nord durante la mattinata e una rotazione da Sud-Sudovest nel corso del pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La situazione stabile è legata alla presenza di un campo di alta pressione che interessa la Lombardia e favorisce condizioni prevalentemente soleggiate. Sulle basse pianure occidentali e orientali, così come sulle aree pedemontane e sulle Prealpi, sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche variazione sarà possibile sui rilievi: sulle Orobie sono attese nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti più ampi in serata, mentre sulle Alpi Retiche il tempo sarà più variabile, con maggiori aperture nel pomeriggio. Nel complesso, dunque, anche la Lombardia trascorrerà una giornata stabile e in larga parte soleggiata, in linea con le condizioni previste a Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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