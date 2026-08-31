Cronaca

CASTELLANZA – L’autopsia e le immagini della videosorveglianza sono gli elementi da cui ripartono le indagini per chiarire quanto accaduto al 41enne marocchino trovato in fin di vita nel parcheggio di via Piemonte nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto. L’uomo, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, è morto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica insieme ai carabinieri. Per il 41enne non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Varese, con il coordinamento della Procura di Busto Arsizio.

Uno dei punti centrali dell’inchiesta riguarda il luogo dell’omicidio. Gli investigatori devono stabilire se il 41enne sia stato raggiunto dai colpi nel parcheggio oppure se sia stato portato in via Piemonte quando era già gravemente ferito. Proprio per questo sono al vaglio le immagini delle telecamere presenti nella zona, alla ricerca di persone, auto o altri elementi utili a ricostruire i movimenti precedenti al ritrovamento.

Un altro tassello arriverà dall’autopsia. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e l’esame dovrà fornire ulteriori indicazioni sulle ferite e sulla dinamica dell’omicidio.

Resta aperto anche il capitolo del movente. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa. Tra quelle prese in considerazione c’è quella di un regolamento di conti maturato nell’ambiente dello spaccio. Il parcheggio si trova non lontano dalle zone boschive tra il Varesotto e l’Alto Milanese interessate dal fenomeno.

Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita del 41enne, individuare chi abbia sparato e chiarire dove sia avvenuto l’omicidio.

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