Saronnese

ORIGGIO – “È un grave dramma e un lutto”. Il sindaco di Origgio Evasio Regnicoli esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale dopo l’infortunio sul lavoro costato la vita questa mattina, lunedì 31 agosto, ad Alessandro Vezzoli, 55 anni, residente a Castelcovati, in provincia di Brescia.

L’incidente è avvenuto alle 9,01 in un cantiere di via Don Giovanni Minzoni. Secondo le prime informazioni, l’operaio è rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, indicata nelle prime comunicazioni dei soccorritori come una soletta. Per il 55enne non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario intervenuto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e chiarire le cause del cedimento.

“Vicinanza alla famiglia per la perdita di un uomo ancora giovane – commenta il sindaco Evasio Regnicoli – Le vittime del lavoro sono un accadimento che dovrebbe essere eliminato totalmente, ma la realtà che dobbiamo affrontare è ben diversa dai nostri propositi e dalle nostre intenzioni”.

Il primo cittadino sottolinea come gli accertamenti siano ancora in corso. “Stanno ancora indagando riguardo alla dinamica dell’accaduto. Massima disponibilità e solidarietà da parte del Comune di Origgio tutto“.

Regnicoli conclude richiamando il tema della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro: “L’attenzione e il rispetto delle regole e delle norme devono essere i più ampi possibile“.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09