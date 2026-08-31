Saronnese

ORIGGIO – Tragedia sul lavoro questa mattina, lunedì 31 agosto, a Origgio. Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un cantiere di via don Giovanni Minzoni dopo essere rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento.

L’allarme è scattato alle 9.01. Secondo le prime informazioni disponibili, durante i lavori avrebbe ceduto una soletta in cemento, travolgendo il 55enne. La dinamica precisa dell’accaduto dovrà essere ricostruita dagli accertamenti in corso.

Dopo la chiamata dei colleghi presenti la centrale operativa di Areu ha attivato immediatamente i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Le condizioni dell’uomo erano tali che malgrado l’intervento dei soccorritori non è stato possibile far altro che constatare il decesso.

In via don Minzoni sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, a partire dai carabinieri della compagnia di Saronno e i tecnici di Ats, chiamati a svolgere gli accertamenti di competenza sull’infortunio e sulle condizioni di sicurezza nel cantiere. Resta da chiarire l’esatta sequenza dell’incidente e cosa abbia provocato il cedimento della struttura.

(foto archivio)

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