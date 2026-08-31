Città

SARONNO – “Voglio fare i miei complimenti agli organizzatori di Animatica per il successo dell’iniziativa che ha saputo richiamare pubblico, creare partecipazione e portare nel cuore di Saronno un linguaggio artistico originale e contemporaneo”.

Inizia così la nota dell’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio che parte del bilancio positivo dell’evento che si è tenuto nel weekend a Casa Morandi.

“Vedere tante persone partecipare, incuriosirsi e vivere gli spazi della città è la dimostrazione più concreta di quanto ci sia voglia di cultura, di incontro e anche di proposte nuove.

*Animatica è stata una bella scommessa e la risposta del pubblico dimostra che vale la pena continuare a sperimentare*, dando spazio a linguaggi differenti e a iniziative capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Ed è proprio da questo successo che vorrei partire per una riflessione più ampia sulla nostra città.

Animatica, Klin, Fuori Corso, Festival di Poesia, Ruvido Live ’n Loud…e molti altri… nomi, esperienze e linguaggi diversi che raccontano una Saronno sempre più vivace e capace di offrire occasioni culturali per pubblici differenti.

In queste settimane il calendario cittadino si sta riempiendo di appuntamenti e, al di là dei singoli eventi, credo che il dato più interessante sia proprio questo: a Saronno ci sono tante realtà che hanno voglia di fare, proporre e sperimentare.

È un segnale importante, perché una città culturalmente viva non è quella in cui è soltanto il Comune a organizzare. Al contrario, è quella nella quale associazioni, gruppi, giovani, artisti, commercianti e organizzatori sentono di poter diventare protagonisti.

Il nostro compito è anche quello di creare opportunità, facilitare le collaborazioni e accompagnare le energie che arrivano dal territorio, senza pretendere di uniformarle.

Ognuna di queste iniziative parla a un pubblico diverso e utilizza linguaggi differenti. Ed è esattamente ciò di cui una città ha bisogno.

Musica dal vivo, performance, sperimentazione, creatività, iniziative rivolte ai giovani e nuovi modi di vivere gli spazi urbani possono convivere con il teatro, i musei, la biblioteca e con le proposte culturali più tradizionali.

Naturalmente non significa che ogni iniziativa sia già perfetta o che non ci siano aspetti da migliorare. Una città che sperimenta deve anche avere il coraggio di provare, osservare la risposta del pubblico, correggere ciò che non funziona e far crescere ciò che invece incontra interesse e partecipazione.

Il risultato che stiamo vedendo è un calendario nel quale, sempre più spesso, gli appuntamenti si moltiplicano e talvolta si sovrappongono. Anche questo pone nuove sfide di coordinamento e comunicazione, ma è certamente il segnale di un territorio che ha voglia di esserci.

La cultura, infatti, non si misura soltanto attraverso il grande evento. Si costruisce anche grazie alle tante iniziative che nascono dal basso, alle persone che dedicano tempo e passione a un progetto, ai giovani che trovano uno spazio nel quale esprimersi e ai cittadini che decidono di uscire di casa e partecipare.

E questo percorso continuerà con un altro importante momento di partecipazione: la Notte Bianca di Saronno del 12 settembre.

Sarà un’altra occasione per vivere la città in maniera diversa, incontrarsi, stare insieme e riscoprire le strade e gli spazi cittadini attraverso musica, spettacoli, iniziative e proposte che animeranno Saronno.

L’invito è semplice: il 12 settembre usciamo di casa e viviamo Saronno.

Partecipiamo agli eventi, passeggiamo per le vie della città, incontriamoci e sosteniamo anche le attività e le realtà che contribuiscono ogni giorno a renderla viva.

Perché una città non si anima soltanto organizzando eventi: si anima quando le persone scelgono di partecipare. E oggi possiamo dirlo: a Saronno le cose da fare ci sono. E sono sempre di più. Ci vediamo il 12 settembre alla Notte Bianca.

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