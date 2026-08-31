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SARONNO – Un incontro pubblico con commercianti e cittadini per presentare il nuovo protocollo di “sicurezza partecipata” e spiegare come funzionerà la rete di segnalazioni tra attività economiche, polizia locale e forze dell’ordine. Dopo la pausa estiva è questo uno dei progetti su cui l’Amministrazione è allora da diversi mesi e che dovrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Il progetto ha già raccolto l’adesione di Confcommercio e Confartigianato, che collaboreranno con il Comune nella promozione dell’iniziativa tra le attività economiche del territorio.

A presentare il protocollo è stata la sindaca Ilaria Pagani, spiegando che l’obiettivo è costruire una rete di “sicurezza partecipata”, nella quale gli esercenti possano diventare un punto di osservazione privilegiato senza assumere compiti propri delle forze dell’ordine.

Le segnalazioni potranno riguardare non solo reati come aggressioni, risse, scippi, atti vandalici o ubriachezza molesta, ma anche situazioni che incidono sul decoro urbano e sulla vivibilità delle aree commerciali, come l’abbandono di rifiuti, l’incuria degli spazi pubblici, la presenza di persone sospette, l’accattonaggio insistente o le occupazioni irregolari di aree pedonali.

“Abbiamo cercato di andare oltre al reato in sé, inserendo nel protocollo anche situazioni che riguardano il decoro urbano, la gestione degli spazi e l’attenzione alle zone dove ci sono gli esercizi commerciali”, ha spiegato la sindaca.

Il progetto prevede che in ogni area venga individuato un referente volontario tra commercianti e artigiani. Dopo una formazione curata dalla polizia locale, raccoglierà le segnalazioni degli altri esercenti e le trasmetterà attraverso un canale diretto dedicato.

“Il negoziante osserva e riferisce” ha chiarito Pagani, sottolineando che “non è richiesto alcun compito di intervento, né di esporsi personalmente”. Le segnalazioni dovranno riguardare esclusivamente fatti osservati direttamente, evitando interpretazioni o allarmismi.

Anche le associazioni di categoria avranno un ruolo operativo. Confcommercio e Confartigianato promuoveranno l’adesione al protocollo, informeranno gli associati e collaboreranno con la polizia locale per favorire lo scambio di informazioni.

Tra gli strumenti previsti c’è l’attivazione di un numero telefonico dedicato, collegato alla polizia locale, oltre al coordinamento con polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Il territorio sarà inoltre suddiviso in aree per individuare le priorità di intervento e monitorare le situazioni più critiche.

Prima dell’avvio operativo, l’Amministrazione presenterà il progetto durante un incontro pubblico previsto a settembre, aperto a commercianti e cittadini, con l’obiettivo di illustrare il funzionamento del protocollo, raccogliere osservazioni e ampliare la rete dei partecipanti.

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