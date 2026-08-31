Saronnese

UBOLDO – Più di quarant’anni trascorsi al servizio del Comune e della comunità uboldese. Si chiude oggi, 31 agosto, una lunga pagina professionale per Roberta Borroni, responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi, che conclude la propria esperienza lavorativa e va in pensione.

Un traguardo che l’Amministrazione comunale ha voluto accompagnare con un saluto e soprattutto con un ringraziamento per un’attività iniziata oltre quattro decenni fa. Anni nei quali Borroni è diventata un punto di riferimento per gli uffici comunali, gli amministratori che si sono succeduti e i cittadini.

A dedicarle un pensiero particolarmente sentito è l’assessora alle Finanze Antonella Nesci.

“Oggi salutiamo una colonna portante del nostro Ente. In più di 40 anni Roberta ha svolto il suo lavoro con una passione, una professionalità e un senso del dovere che sono stati d’esempio per tutti noi. Ha rappresentato il volto umano della Pubblica Amministrazione: sempre disponibile, sempre presente, sempre con il sorriso” .

Nel messaggio dell’assessora c’è anche il ricordo del rapporto costruito nel lavoro quotidiano, fatto di collaborazione e disponibilità.

“Grazie per tutto ciò che hai dato alla nostra comunità. Per me sei stata davvero preziosa, sempre disponibile e pronta a rispondere ad ogni mia richiesta. Sei stata per me di grande supporto professionale e non solo! Ti auguro il meglio per questa nuova fase della tua vita. Buona pensione!” .

Un ringraziamento al quale Nesci unisce quello dell’intera Amministrazione comunale: “Grazie di cuore da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale” .

Per Roberta Borroni si conclude così, nell’ultimo giorno di agosto, una carriera di oltre quarant’anni negli uffici del Comune di Uboldo e inizia una nuova fase della vita, accompagnata dall’affetto e dalla riconoscenza di chi in questi anni ha lavorato al suo fianco.

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