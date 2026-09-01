Calcio

CERIANO LAGHETTO – Una serata per presentare squadre, nuovi arrivi e progetti in vista della stagione 2026-2027. Il Dal Pozzo dà appuntamento a sostenitori e residenti venerdì 4 settembre, dalle 19.30, al Centro civico della frazione, in via Carso 35.

Nel corso della serata saranno presentate tutte le realtà sportive che fanno riferimento al Dal Pozzo. Spazio innanzitutto al calcio a 11, con la formazione che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Seconda categoria, ma anche al calcio a 7 e alla “Frazione pugilistica”, il progetto dedicato alla boxe.

Sarà l’occasione per conoscere i nuovi volti e ritrovare i giocatori confermati, ma anche per illustrare programmi e obiettivi delle diverse attività per la nuova annata.

Durante l’appuntamento sarà inoltre possibile tesserarsi e aderire alla campagna “Tu lo sai”, promossa per sostenere le attività e i progetti della frazione.

La presentazione avrà anche il carattere della festa: saranno infatti attivi griglie e servizio birra, per accompagnare una serata che vuole riunire attorno alle proprie squadre la comunità di Dal Pozzo.

01092026