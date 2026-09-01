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CASTIGLIONE OLONA – Si è conclusa con una notevole partecipazione di pubblico la rassegna estiva di cinema all’aperto “Esterno Notte”, organizzata da Filmstudio 90 e promossa dal Comune di Castiglione Olona.

L’altra sera, come ormai da tradizione, l’ultimo appuntamento si è svolto nella suggestiva Corte del Doro, il cortile che ospita il Map, Museo Arte Plastica. Sul grande schermo è stato proiettato il docufilm “Raffaello, il giovane prodigio”, dedicato alla vita e all’arte del grande maestro del Rinascimento.

Una scelta particolarmente adatta alla cornice storica e artistica del centro di Castiglione Olona e che ha richiamato numerosi spettatori, confermando il positivo andamento dell’intera rassegna. Anche i precedenti appuntamenti estivi, ospitati al Castello di Monteruzzo, avevano infatti registrato una buona risposta da parte del pubblico, che anche quest’anno ha mostrato di apprezzare la formula del cinema all’aperto.

A conclusione dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha ringraziato Filmstudio 90 per la collaborazione e tutti gli spettatori che hanno partecipato alle diverse serate, contribuendo al successo dell’edizione estiva di “Esterno Notte”.

31082026